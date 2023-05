Kayseri Kocasinan'a Floryalı açılış

Kayseri Kocasinan Belediyesi’nin Beyazşehir Mahallesi’ne kazandırdığı ‘Kafe Sinan Florya' tesisinin açılışı ve çocuk şenliği gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Çocukların seslendirdiği ‘Hayat bayram olsa’ şarkısına protokol ile birlikte eşlik eden Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan her bir proje ve hizmetlerle Kocasinan’da yaşayan vatandaşların hayatlarına dokunduklarını söyledi.

Beyazşehir Mahallesi’nde düzenlenen programa; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra AK Parti Milletvekili Adayı Şaban Çopuroğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve Kayserililer katıldı. 29 ülkeden katılan çocukların oluşturduğu koronun seslendirdiği ‘Hayat bayram olsa’ şarkısına eşlik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Depremden etkilenen ve Hatay’dan gelen organizasyon grubu, bölge sakinlerine eşsiz bir gün yaşatıyor. Depremde hayatını kaybedenlerin mekanları cennet olsun. Yaralılara rabbim şifa versin. Kocasinan Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan hemşehrilerimizin hayatına dokunmak, hayatını kolaylaştırmak ve onları mutlu yaşatmak için ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın müthiş teveccüh ve ilgi gösterdiği Kafe Sinan tesislerimizi her mahallede açmaya çalışıyoruz. Nasip bugüneymiş. Kocasinan Akademi, Çocuk Kulübü, Gençlik Kulübü, Gençlik Merkezi gibi her bir projelerimizle Kocasinan’da yaşayan hemşehrilerimizin hayatına dokunuyoruz. Ayrıca buraya Çocuk Kulübü’nü de kazandırıyoruz. Göreve geldiğimden bugüne kadar, ilçemize otuzdan fazla tesis kazandırdık. Her alanda hizmet üretmeye, 7’den 70’e herkesin belediye başkanı olabilme ve herkesin belediyesi olabilme yaklaşımıyla çalışıyoruz. Tesisimiz, hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Adayı Şaban Çopuroğlu ise Kayseri’nin Kafe Sinan’ı meşhur hale geldiğini belirterek; “Yapılan işlerin doğu olduğunu buradaki vatandaşlarımız gösteriyor. Hizmetlerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi. Ardından Başkan Çolakbayrakdar, protokol ile birlikte vatandaşlara köfte ekmek dağıttıktan sonra onlara tesisi detaylı bir şekilde gezdirmesiyle tören sona erdi.