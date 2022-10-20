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Kayseri Kitap Fuarı'na Talas imzası

YAŞAM 20.10.2022, 09:45
Kayseri Kitap Fuarı'na Talas imzası

5. Kayseri Kitap Fuarı'nda ilçenin tanıtımına yönelik faaliyetlerde bulunan Talas Belediyesinin standı büyük küçük herkesin beğenisini topluyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Bu yıl Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Ticaret Merkezi'nde beşincisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarında stant açan Talas Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği yatırım ve hizmetlerin yanı sıra, doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu fuara gelen ziyaretçilere tanıtıyor.

Başta eğitim ve kültür alanında yapılan çalışmalardan 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi, Altıntepe Semt Kütüphanesi, hizmete giren ve yapımı süren okullara, tarihi sokaklar ve konaklardan gezilebilecek rotalara kadar birçok yayınının paylaşıldığı stantta ayrıca yapılan çalışmaların anlatıldığı Gazete Talas da okuyuculara veriliyor.

Genç Talas projesi kapsamında geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görülen bu yıl da yine ödül alan projenin de anlatıldığı çalışmalar beğeni kazanıyor.

“BURAYI GÖRMEK BENİ MUTLU ETTİ”

Öğrencileriyle birlikte fuara gelen öğretmen Tuğba Duran, Talas Belediyesi standını “Harika” şeklinde değerlendirerek, “Özellikle doğma büyüme Talaslıyım ben. Burayı görmek beni ayrı bir mutlu etti.” dedi.

“TALAS BELEDİYESİNİ ÇOK SEVİYORUZ”

Öğrenciler de stanttaki yayınları ve Talas’ta yapılanları beğendiklerini belirterek, “Her şey çok güzel ve çok eğlenceli. Bana sorsalar en çok gitmek istediğim yer burası derim. Talas Belediyesini çok seviyorum. Yaşasın Talas.” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Standa gelenlerin çikolatalarla karşılanıp güler yüzle uğurlandığı fuarın kapıları 23 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak.

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