Kayseri Kitap Fuarı'na Talas imzası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen Kitap Fuarı'nda Talas Belediyesi standı büyük ilgi görüyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı'nda açılan stantta Talas Belediyesi, gerçekleştirdiği yatırım ve hizmetlerin yanı sıra, ilçenin doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu fuara gelen ziyaretçilere tanıtıyor.

Başta eğitim ve kültür alanında yapılan çalışmalar olmak üzere hizmete giren ve yapımı süren okullara, tarihi sokaklar ve konaklardan gezilebilecek rotalara kadar birçok yayınının paylaşıldığı stantta ayrıca Talas Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan eserler de gelen vatandaşlara sunuluyor.