Kayseri Kitap Fuarı'na Memduh Büyükkılıç daması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, genç dostu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen 6’ncı Kayseri Kitap Fuarı’nda kitapseverlerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, hem kitap satın aldı hem de şiir okudu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan 6’ncı Kayseri Kitap Fuarı Dünya Ticaret Merkezi’nde kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Büyükkılıç, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen 6’ncı Kayseri Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Kitap fuarı ziyaretinde Başkan Büyükkılıç, ziyarete gelen kitapseverlerle görüşüp, bir süre sohbet etti.

Büyükkılıç, tek tek yayınevlerinin stantlarını gezerek, hem yayınevi yetkilileri ve yazarlarla görüştü hem de kitapseverlerle bir araya geldi.

6’ncı Kayseri Kitap Fuarı’nda yerini alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimini de ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, kitapseverlerin talep, görüş ve önerilerini dinleyen personele kolaylıklar diledi.

“BU SENE DE 1 MİLYONA YAKIN ZİYARETÇİYİ BEKLİYORUZ”

Özellikle minik ziyaretçilerin ilgisi ile karşılanan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Orta Anadolu’da kendisinden söz ettiren ve Türkiye’de de sayılı kitap fuarlarından olan fuarımız, geçen sene itibariyle 935 bin civarında ziyaretçimiz olurken, bu sene de 1 milyona yakın ziyaretçiyi bekliyoruz. 500'ün üzerinde yazarımızla, 380 yayıneviyle, 3 milyon civarında kitap ile kitapseverlere en güzel fırsat ve ortam sağlandı. Kayseri’miz için ayrı bir zenginlik kaynağıdır. Sun Fuarcılık’a teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden genç dostu şehir ödülü aldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Değişik yazarlarımız okurlarıyla buluşuyorlar, konferans veriyorlar, güncel konulara yönelik açıklamalarda bulunuyorlar. Bunların hepsi zenginlik oluşturuyor. Kayseri zaten 5 üniversitesi olan, 350 bin civarında ortaöğrenim öğrencisi olan genç, dinamik bir şehir. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden iki defa ‘genç dostu’ ödülü almış bir şehir. Biz de bu anlayış içerisinde âlimler şehri olan bu güzel şehrimizi kitaplarla buluşturmak suretiyle çocuklarımızın ufkunu açmak, onların Kayseri’ye ve ülkemize yakışır şekilde öz güvenle yetişmelerini sağlamak amacıyla bu tür etkinlikler yapıyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz.”

Yayınevi temsilcileri de böyle bir imkânı sunduğu için Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileterek, çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Kahramanmaraşlı bir yayın evi temsilcisi, fuardan çok memnun olduklarını dile getirerek, “Çok mutluyuz, gerçekten seviyoruz Kayseri’yi. Kayseri önemli bizim için. Katkılarınızla daha güzel geçiyor fuarlarımız” dedi.

“BENİM İKİNCİ ŞEHRİM BURASI”

Kayseri’nin kalbinde çok farklı bir yere sahip olduğunu belirten Kahramanmaraşlı esnaf, “Ben Kahramanmaraş’tan geliyorum buraya, Kahramanmaraşlıyım. Yakın zamandaki olaylardan dolayı kalbimde çok daha farklı bir yere sahip oldu, benim ikinci şehrim burası. Hepinizden Allah razı olsun” dedi.

Başkan Büyükkılıç da asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde sadece Kahramanmaraş’a değil, depremden etkilenen tüm illere, Kayseri olarak destek verdiklerini ifade etti.

KİTAP SATIN ALDI, ŞİİR OKUDU

Kitap fuarı ziyaretinde kitap satın almayı ve şiir okumayı ihmal etmeyen Büyükkılıç, Kayserililerle ve tüm kitapseverlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.