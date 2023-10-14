Kayseri Kitap Fuarı açıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 13-22 Ekim tarihleri arasında Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenecek olan 6’ncı Kayseri Kitap Fuarının açılış törenine katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fuarın açılışına Vali Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, S.Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Fatih Altun, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kuru ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Fuarın açılışında bir konuşma yapan Vali Gökmen Çiçek, “İlim şehri, irfan şehri olan Kayseri’nin böyle büyük çaplı bir kitap fuarı düzenlemiş olmasını çok önemsiyorum.” dedi

Geçen yıl 5’ncisi düzenlenen fuarı 945 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Vali Çiçek, “Bu yıl da özellikle ilçelerden Kaymakamlarımızla birlikte öğrencilerimizin burada bulunması beni çok mutlu etti. Dolayısıyla, bu yılın rakamının çok daha yüksek olacağını ümit ediyorum.” diye konuştu. Çiçek konuşmasının sonunda, 400’ü şehir dışından gelecek 500 yazarın fuarda yer alacağını, Kayserili kitap dostlarını fuara beklediklerini ifade etti

Konuşmaların ardından 6’ncı Kitap Fuarı'nın açılışı Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri tarafından yapıldı. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı, Dünya Ticaret Merkezi’nde 13-22 Ekim günleri arasında ziyarete açık olacak