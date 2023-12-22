Kayseri itfaiyesinden buzağı operasyonu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Hisarcık Mahallesi’nde çukura düşen buzağıyı, başarılı operasyon ile kurtarıp, sahibine teslim etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi’nde hayvancılık yapan Eren Koca, Nafiye ismini verdiği buzağının evinin bahçesindeki çukura düşmesi sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gitti.

Çukurda mahsur kalan buzağı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hayvan sahibi Eren Koca’ya teslim edildi. Ekiplerin operasyonu sonrası besici Koca, Büyükşehir itfaiye ekiplerine çalışmalarından dolayı memnuniyetini ve teşekkürlerini iletti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 54 araç ve 311 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebiliyor. Ekipler, can ve mal kaybını önlemek için yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla ve özveriyle sürdürüyor.