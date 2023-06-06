Kayseri İtfaiyesi özveriyle çocuğu kurtardı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kafası demir korkuluklara sıkışan 7 yaşındaki çocuğu kurtardı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 55 araç ve 347 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor.
Bu kapsamda, Merkez Melikgazi ilçesi Danişment Gazi Mahallesi Hayrat Sokak’ta 7 yaşındaki E.K. isimli çocuğun kafası pencerenin demir korkuluklarına sıkışınca Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kafası demir parmaklıklara sıkışan E.K.’yi bulunduğu yerden kurtardı. Yaramaz çocuğun kahraman itfaiye ekiplerince büyük bir özveri sonucu kurtarıldığı anlar amatör kameralara yansırken, çocuğun ailesi de Büyükşehir itfaiyesine teşekkürlerini iletti.
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