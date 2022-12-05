Kayseri itfaiyesi minik kediyi kurtardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tuvalet gider borusuna sıkışan yavru kediyi titiz çalışma sonucunda sağlıklı bir şekilde kurtardı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri genelinde ve ihtiyaç halinde, mesafe gözetmeksizin ihtiyaç duyulan her bölgede, başta doğal afetler olmak üzere her türlü olayda görevini fedakârca, başarılı bir şekilde yürüten Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tehlikeye düşmüş hayati risk altındaki tüm canlıları korumaya ve kurtarmaya devam ediyor.

Sarız ilçesinde bulunan bir yatılı okulda, yavru kedinin tuvalet gider borusuna sıkışması sonucu öğrenci ve öğretmenler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye intikal etti.

Okul tuvaletinin gider borusuna sıkışarak mahsur kalan yavru kedi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarılarak, annesinin yanına bırakıldı.

Hayvan sever öğrenciler, yavru kediyi sağlıklı bir şekilde kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

TAM DONANIMLI BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ, TÜM CANLILAR İÇİN DAİMA HAZIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda teçhizat ve donanımları en üst stantlara göre donatılan Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 53 araç ve 294 personel ile Kayseri geneli ve ülke genelinde ihtiyaç duyulan her türlü olayda anında teyakkuza geçerek, görevini fedakârlıkla yerine getirmeyi sürdürüyor.