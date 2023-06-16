Kayseri Hacılar'da çocuklara renkli şenlik

Kayseri'nin Hacılar Kaymakamlığı ve Hacılar Belediyesi işbirliği ile yaz tatilinin başlamasına kısa bir süre kala öğrencilere yönelik Hürmetçi Sazlığı’nda bir şenlik düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Mahallesi’nde düzenlenen şenliğe; Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, İlçe Jandarma Komutanı Esma Sayıcı, İlçe Emniyet Müdürü Maksut Güldaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Yıldız, okul müdürleri veliler ve Hacılar’daki ilkokullardan öğrenciler katıldı. Şenlikte düzenlenen yarışmalar kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Etkinlikte, çocuk oyunları ve yarışmalar, uçurtma şenliği, yılkı atları ve Nal Sesleri Kulübü’nün gösterisi, ok atma gösterisi, halk müziği dinletisi gerçekleştirildi. Çocuk oyunlarına eşlik eden Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu ve Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yarışmayı kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti. Şenlikte uçurtma uçuran, ok atan ve ata binen katılımcılar, Hürmetçi Sazlığı’nın muhteşem ortamında doyasıya bir gün geçirdi.

Şenlik hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Özdoğan, “Sayın Kaymakamımızın katkılarıyla Hürmetçi Mahallemizde bu güzel alanda gençlerimizi doğayla iç içe olmasına vesile olduk. Hacılar’da öğrenim görüp de burayı görmeyen yavrularımız vardı. Bu vesileyle buraları gördüler. Turizm noktasında Sayın Valimizin ve Sayın Kaymakamımızın çok ciddi çalışmaları var. Biz de turizm adına bir etkinlik yapmak istedik” Dedi.

Daha sonra söz alan Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu da yaptığı konuşmada;“Hürmetçi ismi ile müsemma hürmetkâr misafirperver insanlarıyla biliniyor. Biz de milli birliğimizi bilincimizi birlik ve beraberlik içinde burada sürdüreceğiz. Buranın nasıl güzel bir şekilde tanıtımını yapalım diye düşündüğümüzde en iyisinin burada bir şenlik olabileceğini düşündük. 21’inci yüzyılda köy hayatının ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Burası flamingoları, yılkı atları, mandası, sazlığı ile hepsinin bir arada olduğu nadir yerlerden birisi. Türkiye’de böyle başka bir ekosistem yok. Bu yüzden buranın kıymetini bilelim. İnşallah bundan sonra daha güzel daha kalabalık bir etkinlikte hep beraber buluşalım. Burada emeği geçen tüm personelimize, belediyemize, kurumlarımıza teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Şenliğin sonunda tüm katılımcılar doğayı kirletmemek adına çevre temizliği yaptı.