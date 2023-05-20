Kayseri Hacılar'da 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kayseri Hacılar’da da coşkuyla kutlandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Tören ilk olarak Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başladı. Daha sonra Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikler Hacılar Spor Salonu’nda devam etti. Programa Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Esma Sayıcı, İlçe Emniyet Müdürü Maksut Güldaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, okul ve kurum müdürleri, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı. Daha sonra Atatürk’ün gençliğe hitabesi koro halinde okundu. Gençliğin ataya cevabının okunmasının ardından, etkinlikler öğrencilerin hazırladığı step gösterisi, iğne yarışması ve ok atma ile devam etti.

Programın sonunda protokol üyeleri yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyalarını takdim etti. Kutlamalar kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisi de gezildi. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.