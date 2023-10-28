Kayseri Gastronomi Günleri herkesi mest etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, açılışı yapılan ve 3 gün sürecek olan Kayseri Gastronomi Günleri kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında stantları gezdi, ünlü şeflerle yemek yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

1 milyon metrekaresi yeşil alan olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, lezzetin anavatanı olan Kayseri’de Gastronomi Günleri ile kapılarını açtı.

Kayseri protokolünün katılımıyla muhteşem bir açılış yapılan Kayseri Gastronomi Günleri etkinliğinde Başkan Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve protokol üyeleri ile birlikte stantları gezdi.

50’si yerel işletme, 30’u kadın kooperatifi, 10’u dernek ve üniversite kulüpleri, 3 farklı ilçe belediyesi ve 3 farklı kurumun yer aldığı stantları tek tek gezen Büyükkılıç, Cüneyt Asan ve Harun Reşit Dönmez şeflerin söyleşisi ile kuzu şov atölyesine katıldı. Yemek yapan ünlü şeflere eşlik eden Başkan Büyükkılıç, düzenlenen yarışmalarda yarışmacılara da başarılar dileyerek, bütün lezzetlerin Kayseri lezzeti olduğunu söyledi.

Kadın kooperatiflerinin stantlarını da gezen ve ürünleri ilgiyle inceleyen Büyükkılıç, gözleme pişirmeyi ihmal etmezken, ürünlerden katılımcılara da ikram etti. Başkan Büyükkılıç, hem Kayseri’den hem de şehir dışından gelecek tüm lezzet avcılarını 3 gün sürecek etkinliğe davet etti.