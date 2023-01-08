Son Dakika

Kayseri Garı'nda önemli buluşma

YAŞAM 08.01.2023, 08:30
Kayseri Garı'nda önemli buluşma

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç , Sarıkamış Ekspresiyle Kars’a giden Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu Tren Garı’nda karşıladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç , Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Sarıkamış şehitleri anma etkinlikleri kapsamında Sarıkamış Ekspresiyle Kars’a giden Gençlik ve Spor Bakanı  Mehmet Kasapoğlu’nu Kayseri Tren Garı’nda gençler birlikte karşıladı. 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler, sanatçılar ve milli sporcuların yer aldığı, Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı'na katılmak için Ankara'dan hareket eden Sarıkamış Ekspresi, Kayseri'de mola verdi. 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu Kayseri Tren Garı'nda  Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve gençler karşıladı.

Kayseri’de coşkulu bir şekilde karşılanan Kasapoğlu, gençlerle sohbet etti.  Kasapoğlu,  burada yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde gençler, sporcular, sanatçılar, bilim ve kültür insanlarıyla yola çıktıklarını  ifade ederek, şöyle konuştu: “Buradaki coşku için Sayın valime, değerli Büyükşehir Belediye Başkanıma ve bütün gençlere teşekkür ediyorum. Elbette Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir coşku ve heyecan içindeyiz. Bununla birlikte Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümünde büyüklerimizi, kahramanlarımızı ve ecdadımızı anma vesilesiyle yoldayız. Pazar günü de orada olacağız ve geleneksel hale getirdiğimiz yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Sarıkamış'taki vefa, direniş ve kahramanlık ruhunu gençlerimizin omzunda ilelebet diri bir şekilde taşıyacağız. İşte o yüzden gençlerimizle birlikte bu yıl Sarıkamış Ekspresi ile özel bir program yaptık. Hamd olsun. Az önce Yozgat'taydık, öncesinde Kırıkkale'deydik. Şimdi Kayseri'deyiz, biraz sonra Sivas'a geçeceğiz"

“KAYSERİ’DE YETİŞEN SPORCULARIN VE YETİŞECEK GENÇLER ÇOK KIYMETLİ”

Kayseri'den yetişen sporculara ve yetişecek gençlerin çok kıymetli olduğunu dile getiren Kasapoğlu, “ Onlara ve sizlere teşekkür ediyorum. Her bir karışında kahramanlık destanı olan yurdumuzda gençlerimizle birlikte hem şehirlerimize hem de buralarda yaşanan öykülere dair güzel sohbetlerimiz oluyor. İşte yanımda da şimdi Kayseri'den yetişen sporcu arkadaşlarım ve yetişecek gençler var. Her biri birbirinden kıymetli. Tüm büyüklerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç ise, “Sarıkamış şehitlerimizi anma etkinlikleri kapsamında Sarıkamış Ekspresiyle Kars’a giden Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sayın Mehmet Kasapoğlu’nu Kayseri Tren Garımızda gençlerimizle birlikte karşıladık” dedi. 

Öte yandan Kars’a giden Sarıkamış Ekspresi’nde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na şarkıcı Sinan Akçıl ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz da eşlik etti. 

Şarkıcı Sinan Akçıl, Kayseri’nin çok nezih bir şehir olduğunu ifade ederek, Kayseri’yi çok sevdiğini belirtti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 16 36
2. Fenerbahçe 16 35
3. Başakşehir 16 31
4. Adana Demirspor 16 30
5. Beşiktaş 16 29
6. Trabzonspor 16 29
7. Konyaspor 16 26
8. Kayserispor 16 23
9. Alanyaspor 17 21
10. Karagümrük 16 19
11. Giresunspor 16 19
12. Gaziantep FK 16 18
13. Kasımpaşa 17 18
14. Antalyaspor 16 17
15. Hatayspor 17 17
16. Ankaragücü 16 16
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 16 11
19. İstanbulspor 16 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 17 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 15 29
4. Atletico Madrid 15 27
5. Villarreal 16 27
6. Athletic Bilbao 15 25
7. Real Betis 15 25
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Mallorca 16 22
11. Valencia 16 19
12. Girona 16 18
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 16 17
16. Celta Vigo 16 16
17. Cadiz 16 15
18. Espanyol 16 14
19. Sevilla 15 12
20. Elche 16 4