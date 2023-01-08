Kayseri Garı'nda önemli buluşma

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç , Sarıkamış Ekspresiyle Kars’a giden Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu Tren Garı’nda karşıladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç , Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Sarıkamış şehitleri anma etkinlikleri kapsamında Sarıkamış Ekspresiyle Kars’a giden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu Kayseri Tren Garı’nda gençler birlikte karşıladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler, sanatçılar ve milli sporcuların yer aldığı, Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı'na katılmak için Ankara'dan hareket eden Sarıkamış Ekspresi, Kayseri'de mola verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu Kayseri Tren Garı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve gençler karşıladı.

Kayseri’de coşkulu bir şekilde karşılanan Kasapoğlu, gençlerle sohbet etti. Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde gençler, sporcular, sanatçılar, bilim ve kültür insanlarıyla yola çıktıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: “Buradaki coşku için Sayın valime, değerli Büyükşehir Belediye Başkanıma ve bütün gençlere teşekkür ediyorum. Elbette Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir coşku ve heyecan içindeyiz. Bununla birlikte Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümünde büyüklerimizi, kahramanlarımızı ve ecdadımızı anma vesilesiyle yoldayız. Pazar günü de orada olacağız ve geleneksel hale getirdiğimiz yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Sarıkamış'taki vefa, direniş ve kahramanlık ruhunu gençlerimizin omzunda ilelebet diri bir şekilde taşıyacağız. İşte o yüzden gençlerimizle birlikte bu yıl Sarıkamış Ekspresi ile özel bir program yaptık. Hamd olsun. Az önce Yozgat'taydık, öncesinde Kırıkkale'deydik. Şimdi Kayseri'deyiz, biraz sonra Sivas'a geçeceğiz"

“KAYSERİ’DE YETİŞEN SPORCULARIN VE YETİŞECEK GENÇLER ÇOK KIYMETLİ”

Kayseri'den yetişen sporculara ve yetişecek gençlerin çok kıymetli olduğunu dile getiren Kasapoğlu, “ Onlara ve sizlere teşekkür ediyorum. Her bir karışında kahramanlık destanı olan yurdumuzda gençlerimizle birlikte hem şehirlerimize hem de buralarda yaşanan öykülere dair güzel sohbetlerimiz oluyor. İşte yanımda da şimdi Kayseri'den yetişen sporcu arkadaşlarım ve yetişecek gençler var. Her biri birbirinden kıymetli. Tüm büyüklerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç ise, “Sarıkamış şehitlerimizi anma etkinlikleri kapsamında Sarıkamış Ekspresiyle Kars’a giden Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sayın Mehmet Kasapoğlu’nu Kayseri Tren Garımızda gençlerimizle birlikte karşıladık” dedi.

Öte yandan Kars’a giden Sarıkamış Ekspresi’nde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na şarkıcı Sinan Akçıl ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz da eşlik etti.

Şarkıcı Sinan Akçıl, Kayseri’nin çok nezih bir şehir olduğunu ifade ederek, Kayseri’yi çok sevdiğini belirtti.