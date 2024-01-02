Kayseri Erciyes'te otel sayısı artıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi’nin en yeni oteli Megasaray Mount Erciyes’i ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, “Tesislerimizin sayısı arttığı gibi otellerimizin sayısı da artıyor” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin turizm alanında amiral gemisi olan ve kış sezonunda yerli, yabancı turistlerin akınına uğrayan Erciyes Kayak Merkezi’nde açılan yeni oteli ziyaret etti.

Kayak pistlerine sıfır konumuyla dikkat çeken Erciyes'in en yeni oteli Megasaray Mount Erciyes’i gezen Büyükkılıç’a AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman da eşlik etti.

Yabancı turistlerle ve otel personeli ile görüşen Başkan Büyükkılıç, yeni otelin Kayseri’ye yakıştığını söylerken, yabancı turistler de Erciyes Kayak Merkezi’ni çok beğendiklerini söyledi.

“TESİSLERİMİZİN SAYISI ARTTIĞI GİBİ OTELLERİMİZİN SAYISI DA ARTIYOR”

İşletme ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Erciyes Kayak Merkezi’mizdeyiz. Sezon açıldı, çok şükür cıvıl cıvıl, pırıl pırıl. Yılbaşına denk gelmesiyle de insanlarda adeta hem coşku hem ilgi söz konusu. Keyifli bir ortam. Tesislerimizin sayısı arttığı gibi otellerimizin sayısı da artıyor” dedi.

Erciyes Kayak Merkezi’ni 4 mevsim sporun merkezi yapmak için gayret ettiklerini ifade eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şuan itibariyle iyi bir noktadayız. 4 mevsime yayma yönünde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşletmecilerimiz de bu anlayış içerisinde bize destek olacaklar. Yazın da bu otellerin açık olacağını, adeta sporun ve sporcunun merkezi bir kamp merkezi anlayışı içerisinde Yüksek İrtifa Merkezimizin hayata geçtiğini kamuoyumuzla paylaştık. Bir başka müjdeyle de vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. Yine 4 mevsime yayacak şekilde termal kaplıca mantığı içerisinde sıcak suyumuzu da bulduk. O alanda da çalışmalarımızı otellerimize ulaştırma bağlamında hızla devam ettiriyoruz. İnşallah Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin başlatmış olduğu ve uluslararası standarttaki bu kayak merkezimizin herkes tarafından 4 mevsime yayılan ve kabul gören anlayış içerisinde hizmet vermeye devam etmesini sağlama yönünde el birliği ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu arada da mecliste sesimiz olan değerli milletvekilimize, burada yıllarca emeğini veren ve Erciyes Kayak Merkezi’nin hem ulusal hem uluslararası bazda tanınmasına katkı sağlayan Murat Bey’e de ayrıca teşekkür ediyoruz.”

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da yatırımcılara teşekkür ederek, “Burada gerçekten ilk günden itibaren Erciyes’e yakışan manada güzel bir tesisin ilk açılışını idrak ediyoruz. Yatırımcımıza teşekkür ediyoruz Erciyes ailesi olarak. Burası da dünya çapında güzel bir kayak oteli olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum” dedi.