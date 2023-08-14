Kayseri Erciyes'te meteor yağmuru coşkusu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Bilim Merkezi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen meteor gözlem şöleni bu yıl Türk Hava Yolları’nın destekleri ve binlerce kişinin katılımı ile 2 bin 650 metrede gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

‘Erciyes’te Perseid Meteor Yağmuru Unutulmaz Bir Görsel Şölen’ etkinliğine katılan vatandaşlar, ışık kirliliğinden uzak bir ortamda eşsiz bir görsel şölen imkânı sunan etkinlikten dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Sosyal, kültürel ve spor faaliyetleri noktasında birçok etkinliği Kayserililerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği ve gökyüzü tutkunlarından beğeni toplayan meteor gözlem şölenini bu yıl yine büyük bir katılımla gerçekleştirdi.

Tam donanımlı tesisleri ile ulusal ve uluslararası birçok dev organizasyona ev sahipliği yaparak dikkatleri üzerine çeken Erciyes, yaz aylarında düzenlenen etkinliklerle de doğa ve spor tutkunlarının adresi oluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi ve Erciyes A.Ş. iş birliğinde Türk Hava Yolları’nın da destekleriyle Kayseri'nin en yüksek noktası Erciyes Kayak Merkezi - Hacılar Kapı’da 2 bin 650 metre yükseklikte ve ışık kirliliğinden uzak bir ortamda gerçekleştirilen ‘Erciyes’te Perseid Meteor Yağmuru Unutulmaz Bir Görsel Şölen’ etkinliği binlerce gökyüzü tutkununu ağırladı.

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurlarının en dikkat çekicisinin 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece en yoğun döneme ulaşacağı andan saatler öncesinde etkinlik alanına gelmeye başlayan katılımcılar Erciyes’in muhteşem atmosferinde eşsiz bir görsel şölen sunan Perseid meteor yağmurunu gözlemlemenin heyecanı ve keyfini yaşadı. Bilim insanlarınca saatte 100 kadar gök taşı görülmesi beklenen ve meteorların dünyaya giriş hızlarının saniyede 66 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen büyüleyici gece de Erciyes, gökyüzü tutkunlarına sunduğu görsel şölen ile eşsiz bir deneyim yaşattı.

Etkinlikle alakalı değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Büyükşehir Belediyesi olarak Kayserililere muhteşem bir gece oluşturduklarını belirterek, “Sağ olsunlar bize güvendiler, akın ettiler. Şuanda sahada binlerce kişi var, Hacılar Kapıdayız. Serin bir hava var. Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde Erciyes A.Ş.’miz ve Bilim Merkezi’mizle beraber Perseid yağmurunu izlemeye geldik” dedi.

Elcuman, etkinlik alanında meteor yağmuru izlemenin yanı sıra eğitimler ve çocuklara yönelik etkinlikler de düzenlediklerini kaydederek şunları söyledi: “Perseid Meteor Yağmuru her sene Temmuz ayında başlayıp Ağustos ayında pik yapıyor. Pik yaptığı günlerde saatte 60 ila 100 adet Perseid kuyruklu yıldızından çıkan o meteorları görebiliyoruz. Bilim Merkezi’nden uzman arkadaşlarımız var. Dev bir ekran kurdular. Yalnızca Perseid yağmurunu izlemiyoruz aynı zamanda astronomi ile ilgili çeşitli bilgiler veriyoruz. Arkadaşlarımız bir yandan keyifli dakikalar geçirirken insanlara bir yandan da eğitim veriyor. Yarışmalar yapıyoruz, çocuklarımız çok ilgililer sağ olsunlar. Onlara hediyeler veriyoruz. Bu fırsatı verdiği için başta Memduh Büyükkılıç Başkanımız olmak üzere tüm Kayserili hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum.”

AMERİKALI ASTRONOMİ YAZARI DA GÖRSEL ŞÖLENİ TAKİP ETTİ

Erciyes’teki etkinliğe katılan, 50 yıllık geçmişi ile Amerika’da yayın yapan ve astronomi camiasının takip ettiği dünyanın en popüler dergisi Astronomy Magazine yazarı Daniela Mata da meteor gözlem şölenini ilgiyle takip etti. Yazar Daniela Mata, geceye dair izlenimlerini ve duygularını, “Astronomer olmama rağmen meteor yağmuru izleme şansım oldu. Kayserililerin yanında, lokal insanların da buraya gelip meteor yağmurunda gösterdikleri heyecan beni de çok heyecanlandırdı” sözleri ile aktardı.

“TÜRKİYE’DE OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM, TÜRK YEMEKLERİNİ ÇOK SEVDİM”

Türkiye’de olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Mata, “Türkiye’ye geldiğimden beri insanlar bana çok cömert davrandılar. Aynı zamanda Erciyes A.Ş. bu konuda bize çok cömert davrandı. Tüm gün bizimle ilgilendiler. Erciyes’in tüm kapılarını, tüm kayak pistlerini tanıttılar. Türkiye’de olduğum için mutluyum. Özellikle Türk yemeklerini çok sevdim” diye konuştu. Yazar Daniela Mata Astronomy Magazine’de deneyimlerini ve gözlemlerini okuyucularıyla paylaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Bilim Merkezi tarafından düzenlenen ‘Erciyes’te Perseid Meteor Yağmuru Unutulmaz Bir Görsel Şölen’ etkinliğine katılan vatandaşlar da etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.