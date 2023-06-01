Kayseri Erciyes'te bisiklet ve aktivite parkı sezonu açıldı

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Erciyes A.Ş. geleceğin bisikletçilerini yetiştirmek için özel olarak hazırladığı bisiklet ve aktivite parkını yeni sezonunda çocukların hizmetine sundu. Aktivite alanı yaz boyunca hizmet verecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yaz mevsiminde bisiklet, yürüyüş, tırmanış, gibi tüm dağ ve tabiat sporları için geniş imkânların sunulduğu Erciyes, her yıl yüzlerce amatör ve profesyonel bisikletçiyi de ağırlıyor.

Ülkemizde ilk kez Erciyes Dağı’nda inşa edilen ve downhill, mtb gibi tüm dağ bisikleti kullanıcıları için farklı zorluk derecelerinde parkurların bulunduğu Erciyes’te çocuklar için de özel bisiklet ve aktivite parkı oluşturuldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından 2 bin 200 metrede bulunan Tekir bölgesine kurulan bisiklet ve oyun parkı, çocukların hem eğlenmesi hem zihinsel ve fiziki gelişimi hem de iyi bir bisiklet sporcusu olarak yetişmesi için planlandı.

Yaklaşık bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan ve etrafı çevrilerek güvenli bir ortam oluşturulan bisiklet parkı, çocukların doyasıya vakit geçirmesine ortam hazırlıyor. Erciyes’te 1 Haziran itibariyle başlayan ve 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermekte olan bisiklet eğitim alanı 4-16 yaş aralığındaki çocukları kabul ediyor. Çocuklar haftanın 7 günü park içerisinde bulunan bisikletlerden bedelsiz faydalanabildikleri gibi kendi bisikletlerini de getirip kullanabiliyorlar.