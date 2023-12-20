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Kayseri Erciyes dört mevsim gözde

YAŞAM 20.12.2023, 10:45
Kayseri Erciyes dört mevsim gözde

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de turizmin lokomotifi konumunda olan ve Türkiye ile dünyanın kayak turizmi başta olmak üzere hemen her alanda gözdesi haline gelen Erciyes’in dört mevsim hizmet vereceğini belirterek, “Erciyes dört mevsim hem şehrimiz ve ülkemizin hem de dünyanın gözdesi” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
3 bin 917 metre yüksekliği, üzerindeki doğal gölleri, kayak yapmaya uygun kar kalitesi ve dizayn edilmiş pistleri, tesisleri, oksijen deposu temiz havası, endemik bitki türleri, sondajlar sonucu rastlanan termal su gibi doğal güzellik ve özelliklerinin yanı sıra Mazaka gibi Lifos gibi kısımları, buralarda yer alan tarihi kalıntıları ve muhteşem manzarası ile hem doğa hem de tarih bakımdan bir turizm hazinesi konumundaki Erciyes, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her geçen gün geliştirilmeye ve tanıtılmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından, Erciyes’in potansiyelini arttırmak ve 12 ay kullanılabilir bir cazibe merkezi haline getirmek için sıcak su sondaj çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a Erciyes’teki teknik gezisi esnasında Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile daire başkanları da eşlik etti.

ERCİYES TERMAL TURİZMDE DE YERİNİ ALACAK

Başkan Büyükkılıç, bir taraftan kış ve kar ile birlikte kayak turizmi imkânı sunan Erciyes’in diğer taraftan spor faaliyetlerine uygun tesisleri ile spora ve sporcuya, öte yandan da sondaj çalışmaları ile rastlanan sıcak suyunun değerlendirilerek termal turizmde de yerini alacağını kaydederek, Erciyes’in sıcak su ile önümüzdeki dönem termal hizmetlerini vermesinin planlandığını, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile de tüm gruplara ve ekiplere hizmet verileceğini söyledi.

ULAŞIM İMKÂNLARI BAKIMINDAN ÇOK İYİ DÜZEYDE

Kayseri’nin simgesi, Türkiye’nin incisi olan kış turizm merkezi olan Erciyes Kayak Merkezi’nde de incelemelerde bulunan Büyükkılıç, Erciyes’in yeni sezona hazırlandığını söyledi. Erciyes üzerindeki spor ve turizm değerlerine ulaşım imkânlarının son derece iyi, rahat ve konforlu olduğunu dile getiren Büyükkılıç, “Yollarımız otoban gibi o da çok önemli. Ulaşım sorunu yok, rahatlıkla keyifli bir ortamda ulaşacağı ve yararlanacağı, şehir merkezinden de rahatlıkla 15-20 dakika içerisinde çıkabileceği bir ortam. Havaalanından 30 dakika” ifadelerinde bulundu.

KIŞ VE KAYAK TURİZMİNİN ARANILAN İSMİ: ‘ERCİYES’

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaya konulan vizyon ve hazırlanan proje ile yıllar önce turizme kazandırılan Erciyes, kayak pistlerinde başta kayak severler olmak üzere kış turizminin keyfini çıkarmak için hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Heybetli yapısı ile şehri çepeçevre saran Erciyes, 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile başta kayak merkezi olmak üzere Türkiye’nin en büyük ve en gelişmiş kayak merkezi konumunda yer alıyor. Dünyanın en büyük sertifikalandırma kuruluşu Bureau Veritas dünyada ilk defa “Güvenli Kayak Merkezi” sertifikasını Erciyes’e verirken, bunun yanı sıra ISO 9001, ISO 10002 ve IQ Net gibi pek çok global belgeye de sahip bir kayak merkezi olarak hizmet veriyor. Sezon içerisinde yurt içi ve yurt dışından milyonlarca turistin ziyaret ettiği Erciyes’in ekonomiye katkısı ise 100 milyon dolar civarında gerçekleşiyor.

ERCİYES, DÖRT MEVSİM HİZMET EDECEK POTANSİYELDE

Şehirde, Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ile kış sporları ve kayak merkezi başta olmak üzere turizm ve sporun lideri konumunda olan Erciyes, olimpik spor tesisleri, futbol sahaları, yüzme havuzları bulunduran Erciyes Dağı'nın eteklerine 1.840 rakımda kurulmuş olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi projesi ile yine yurt içinden ve yurt dışından sporcuları misafir ederken, öte yandan yine Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ve sıcak suya rastladığı sondaj çalışmaları ile termal turizme de kapı aralayacak. Bisiklet yarışları, motor sporları, kamp etkinlikleri gibi pek çok etkinliğe de yıl içerisinde ev sahipliği yapan Erciyes, değerlendirildiği ölçüde insanlığa 4 mevsim hizmet edecek potansiyele sahip.

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