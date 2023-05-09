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Kayseri'den TEKNOFEST atağı

YAŞAM 09.05.2023, 08:15
Kayseri'den TEKNOFEST atağı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, genç ve öğrenci dostu yerel yönetimler olarak TEKNOFEST gençliği yetiştirmek için gayret ettiklerini belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Eğitimde en ayrıcalıklı ve en özel hizmeti vermeyi amaçlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem gösterdiği TEKNOFEST gençliğinin yetişmesi için de büyük bir mücadele örneği gösteriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yeniliklerin ve ilklerin öncüsü olan Kayseri Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), 11 farklı birimiyle şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 39 farklı tesiste 52 farklı noktada düzenlemiş olduğu sergiler, seminerler, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler, geziler, farkındalık projeleri, yarışmalar ile birçok insana doğrudan veya dolaylı olarak ulaşıyor” dedi.

TEKNOFEST gençlik yetiştirme vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliği, dosta güven, düşmana korku veriyor. Büyük ve güçlü Türkiye mirasını emanet edeceğimiz siz değerli gençlerimizle ne kadar övünsek, ne kadar onur duysak azdır. Geçmişte makarr-ı ulema diye nitelendirilen bir anlayışla Kayseri’miz 5 üniversite ile eğitimin merkezi olmuş durumda. 75 bin civarında üniversite öğrencisini bağrında barındıran bir şehir olması bizleri motive edip, keyiflendirirken, Kayseri’mizi daha iyi noktaya taşıma yönünde siz gençlerin talep ve önerilerini ön plana çıkararak dayanışma içerisinde çalışıyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, yerel yönetimler olarak gençlere katkıda bulunduklarına değinerek, “Genç nüfusu ile büyük bir dinamizme sahip olan ülkede gençleri teknolojik çalışmalara teşvik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST gençliği olarak nitelediği gençlere birçok imkân tanıyor. Bizler de genç dostu ve öğrenci dostu bir yerel yönetim olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden de ödüller almış bir yerel yönetim olarak, gençlerimize katkıda bulunmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

GENÇLERİN 5 PROJESİ GELİŞTİRİLMEYE DEVAM EDİLİYOR

KAYMEK tarafından TEKNOFEST gençliğinin yetişmesi için önemli ve özel projeler üretildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi: “Eğitimde en ayrıcalıklı ve en özel hizmeti vermeyi amaçlayan KAYMEK, TEKNOFEST gençliğinin yetişmesi için de büyük bir mücadele örneği gösteriyor. Bu kapsamda, teknoloji ile ilgilenen gençlere yönelik ‘Projen ile Gel’ uygulaması başlatan KAYMEK, projesi olan 14-17 yaş aralığındaki çalışkan ve üretken gençlere önemli fırsatlar sunuyor. “Projen ile Gel” etkinliğine 64 genç katılımcı başvuru yaptı. Gençlerin projelerine destek olmak, fikirlerini, projelerini geliştirebilecekleri ortamı temin etmek, hem gençlerin hem de ülkenin yararına olabilecek projeleri geliştirerek hayata geçirmek için düzenlenen “Projen ile Gel”in mülakatları titizlikle yapılarak projeler bütün yönleriyle değerlendirildi. Bu değerlendirme sonucunda 6 öğrencinin hazırladığı 5 proje geliştirilmeye devam ediliyor.”

ROBOTİK KODLAMA ATÖLYESİ’NDE 49 ÖĞRENCİ DERS GÖRÜYOR

Başkan Büyükkılıç, ayrıca KAYMEK Robotik Kodlama Atölyesi’nde 49 öğrencinin ‘Robotik Kodlama’ dersi aldığına değinerek, “Robotik kodlama atölyelerinde 3D tasarım ve baskı alma çalışmaları, elektronik devre arduino, deneyap kart, Raspberry Pi çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca python ve C ve C++ yazılım dili eğitimi verilmekte olup projelerimizde bu çalışmaları kullanıyoruz. Kısacası KAYMEK’imiz,  gençlere her türlü desteği veriyor, TEKNOFEST gençliğini yarınlara hazırlıyor” dedi.

Memduh Büyükkılıç, öte yandan Türkiye’deki TÜBİTAK destekli 6 bilim merkezinden birisi olan Bilim Merkezi’nde de bilimin ve tekniğin bütün yönlerini, imkânlarını gençlerin hizmetine sunduklarını sözlerine ekledi.

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