Kayseri'de Kültepe Müzesi'nde çalışmalar sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum’u dünyaya tanıtacak olan ve yapımı hızla devam eden kayadan oyma Kültepe Müzesi’nin çalışmalarını yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış, devam eden kazılarda ticaretin merkezi olduğu ispat edilen Kayseri’de tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6 bin yıllık köklü geçmişi olan Kültepe Kaniş-Karum'dan çıkan eserlerin sergileneceği ve Kültepe Kaniş-Karum’u dünyaya tanıtacak olan kayadan oyma Kültepe Müzesi’nin çalışmalarına devam ediyor.

YAPIMI HIZLA DEVAM EDİYOR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapımı hızla devam eden kayadan oyma Kültepe Müzesi’nde çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç, incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, kayadan oyma Kültepe Müzesi’nin medeniyete ışık tutan bir proje olduğunu ifade ederek, “Kültepe Müzemizi hayata geçirecek olan kaya oyma yöntemiyle çalışmalarımız hızla devam ediyor. Medeniyete ışık tutan ticari ve sosyal hayatımızı bir bakıma yeniden değerlendirmeye fırsat verecek bir çalışma olacak. Kayseri’mize çok yakışacak” şeklinde konuştu.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, Kültepe Müzesi’nin kadim kente şimdiden hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.