Kayseri'de köpek eğitim parkı Millet Bahçesi'nde hizmete hazır

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile yapılan ve Cumhuriyet’in kuruluşunun yüzüncü yıl dönümünde vatandaşa kapılarını açan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı tamamlanan Köpek Eğitim Parkuru, hizmete hazır hale geldi. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Türkiye’de şu ana kadar yapımı tamamlanan, 1 milyon metrekaresi yeşil alan olmak üzere 1 milyon 260 bin metrekarelik en büyük millet bahçesi olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yer alan, herkese her kesime yönelik yüzlerce sosyal donatı arasındaki tesislerinden birisi Köpek Eğitim Parkuru yapım çalışmaları tamamlanarak, köpek sahiplerine hizmet vermeye başlıyor.

“SAYIN BÜYÜKKILIÇ’IN TALİMATLARI İLE KÖPEK EĞİTİM PARKURUMUZU FAAL HALE GETİRİYORUZ”

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Köpek Eğitim Parkuru’nda açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürü Cüneyt Canıdemir, “Şu anda Türkiye’nin nüfusa bağlı olarak en büyük parkı olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ndeyiz. Millet bahçemizi fonksiyonel hale getirebilmek amacıyla Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile alanımız içerisinde köpek eğitim parkurumuzu faal hale getirmeye gayret ediyoruz” dedi.

“TESİSE, 6 ŞUBAT DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDEN KÖPEĞİN İSMİ VERİLECEK”

Meksika’dan ekiple birlikte gelerek 6 Şubat depremindeki arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve hastalanarak hayatını kaybeden ‘Proteo’ isimli arama kurtarma köpeğinin isminin Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda tesise verileceğini paylaşan Canıdemir şunları paylaştı:

“Geçen yıl 6 Şubat’ta yaşadığımız depremde kaybettiğimiz bu canlarımızdan olan köpeğimizin ismini de bu alana vermeyi başkanımızın talimatları ile hedeflemekteyiz. Bu alanda köpeklerimize eğitim vereceğiz. Aynı zamanda profesyonel eğitimle beraber köpek sahiplerimize de aynı şekilde yapmaları gereken, yapmamaları gereken davranışlar ve benzerleri ile ilgili faal hale gelecek. Haftada bir gün zamanı sitemizde yayınlanmak üzere başvurular alacağız.”

ARAMA KURTARMA KONUSUNDA DA KÖPEKLERE EĞİTİM VERİLECEK

Bir hafta içerisinde hizmet vermeye başlamasını planladıkları Köpek Eğitim Parkuru hakkında bilgiler veren Canıdemir, söz konusu tesiste arama kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere de köpeklerin eğitileceğini kaydederek, “Önümüzdeki haftadan itibaren bu alanda yine farklı bir faaliyetimizi devreye sokmuş olacağız. Anı zamanda parkurumuzun içerisinde profesyonel eğitimci olan Burak bey sağ olsunlar bu konuda bize desteklerini verecekler. İleri zamanlarda da AFAD’da çalıştırılabilecek, Allah vermesin afet durumlarında arama kurtarma köpeklerimizi dahi eğiterek itfaiyemize ve gerekli birimlerimize kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“YÜZLERCE SOSYAL DONATIMIZ VAR BU ALANIMIZDA HALKIMIZA HİZMET EDECEK ŞEKİLDE”

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Yusuf Deliktaş ise “Türkiye’nin en büyük millet bahçesi olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve bu sosyal donatılarından bir tanesi olan köpek eğitim noktasındayız. Yüzlerce sosyal donatımız var bu alanımızda halkımıza hizmet edecek şekilde, çok büyük bir proje zaten” diyerek şunları aktardı:

“Bu alanı değerlendirmek adına Büyükşehir Belediyemiz park bahçeler daire başkanlığı köpek eğitimi ile ilgili gerekli çalışmaları yapacak, biz şu konuda devreye gireceğiz, burada bir konferans salonumuz da var. Bu konferans salonumuzda hayvan sahiplerine, hayvanların beslenmesi, temizliği, bakımı, aşılanması gibi süreçlerde veterinerlik konusunda ne tür hizmet verilmesi gerekiyorsa o konuda destek vereceğiz. Vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz.”

TESİSTE VATANDAŞLARIN DAHA BİLİNÇLİ KÖPEK BAKICISI OLMASI VE KÖPEKLERİN SAĞLIĞI GÖZETİLECEK

Başkan Deliktaş, tesis ile vatandaşların daha bilinçli köpek bakıcısı olması ve köpeklerin sağlığının gözetileceğini belirterek, “Hem daha bilinçli bir köpek bakıcısı olarak hem de köpeklerin sağlığına dikkat etmesi noktasında onlara destek vereceğiz. Bu konuda bu desteğimize sadece bu eğitim dâhilinde değil her türlü zamanda da bu tür bilgilendirme desteği vermeye Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı olarak zaten hazırız, bunu özellikle belirtmek istiyorum” ifadelerinde bulundu.

UZMAN KÖPEK EĞİTMENİ BAYRAM, TESİSTE GÖREV ALACAK

Köpek Eğitim Parkuru tesisinde Uzman Köpek Eğitmeni olarak görev alacak Burak Safa Bayram da yaklaşık 13 yıldır iş ve spor köpekleri ile normal bireysel köpeklerle uğraştığını dile getirerek “Burada elimizden geldiği kadar köpek sahipleri ile birlikte köpeklerin sorunları, köpeklerine nasıl yaklaşmalı, aynı şekilde sokak köpeklerine nasıl yaklaşılmalı, köpeklerimizin beslenmesi, genel sorunları birlikte burada workshop şeklinde eğitimler ile yürüyüşlerle birlikte destekleyeceğiz” diye konuştu.

590 METREKARE ALANDA 10 FARKLI TİPTE KÖPEKLER İÇİN PARKUR ŞEKLİNDE OYUN ELEMANI

590 metrekare alana sahip Köpek Eğitim Parkuru’nda, 10 farklı tipte köpekler için parkur şeklinde oyun elemanı bulunuyor. 2 adet köpek kulübesi ile zemini kum olacak şekilde tasarlanan eğitim parkurunda yer alacak etkinlikler arasında ise ‘Temel İtaat Eğitimi: Köpeğinizle iletişimi güçlendirmek ve temel itaat komutlarını öğretmek için Uzman Eğitmen Burak Safa Bayram eşliğinde pratik yapma fırsatı, Engel Koşusu ve Aktiviteler: Köpeğinizin enerjisini ve becerilerini kullanarak engelleri aşma ve farklı aktivitelere katılma yeteneklerini geliştirme, Sosyalizasyon Alanı: Köpeğinizin diğer köpekler ile etkileşim kurmasını sağlayarak sosyal becerilerini geliştirecek özel aktiviteler’ gibi faaliyetler yer alacak.

Etkinlik, 25 Şubat 2024 tarihi ve Saat 15.00-17.00 arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Köpek Eğitim Parkuru’nda gerçekleşecek. Katılım oranına göre her Pazar aynı saatlerde köpek sahiplerine eğitim verilecek. Katılımın ücretsiz olduğu tesisi, tüm köpek sahipleri ile köpek severlere açık olacak.