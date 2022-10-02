Kayseri'de konservatuarda kış kayıtları başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, çocuklar ve yetişkinlere yönelik 2022-2023 yılı kış kursları düzenliyor. 9-15 yaş arası çocuklar ile 16 yaş ve üzeri yetişkinlerin katılabileceği, bağlamadan kemana, neyden tiyatroya çeşitli branşlarda eğitim verilecek kurslara kayıtlar 3 Ekim Pazartesi günü başlıyor.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, konservatuarı marifetiyle çok sayıda enstrüman ve çeşitli sanat dalında eğitimleri kapsayan 2022-2023 yılı kış kursları düzenliyor.

İki kategoride düzenlenecek kış kursları kapsamında 9-15 yaş arası çocuklar, bağlama, bateri, gitar, keman, ney, piyano, resim, tiyatro, yan flüt branşlarına kayıt yaptırabilecekken, 16 yaş ve üzeri yetişkinler ise bağlama, bateri, gitar, halk oyunları, keman, klarnet, ney, piyano, resim, şan, ud, tiyatro, yan flüt, Türk Sanat Müziği korosu, Türk Halk Müziği korosu, tasavvuf korosu, Türk Sanat Müziği Kent Korosu dallarındaki kurslara kayıt yaptırabilecekler.

9-15 yaş arası çocuklar için kurs günleri hafta sonu sabah ve öğle grupları şeklinde planlanırken, 16 yaş ve üzeri yetişkinler için ise hafta içi öğle ve akşam grupları şeklinde planlandı.

3 Ekim Pazartesi günü başlayacak olan 2022-2023 yılı kış kursları için kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların 2 adet fotoğraf, 1 adet kimlik fotokopisi ile Merkez Konservatuar’dan 15 Ekim Perşembe gününe kadar 300 TL kayıt ücreti ödeyerek kayıt işlemlerini yaptırabileceği duyuruldu.