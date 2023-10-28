Kayseri'de Herkes Kazansın sevinci

"Türkiye'nin yenilikçi medyası" sloganıyla yola çıkan herkesduysun.com bünyesinde hazırlanan "Herkes Kazansın" isimli para ödüllü bilgi yarışmasının on birinci bölümü yayında. Bu bölümde durağımız Kayseri!ESMANUR GÜLBAHAR/MUSA YEŞİLDAĞ/M. TAHA ÇELİKBAŞ/ÖMER DEMİR/HERKES DUYSUN

KAYSERİ (İGFA) - “Türkiye’nin yenilikçi medyası” sloganıyla yola çıkan herkesduysun.com bünyesinde hazırlanan Herkes Kazansın isimli para ödüllü bilgi yarışmasının bu haftaki durağı Kayseri oldu. Genel kültür soruları ile vatandaşın karşısına çıkan Herkes Duysun ekibi, bu hafta Kayserililere kazandırdı.

KÜLTÜRÜYLE BAŞ DÖNDÜREN COĞRAFYA

İç Anadolu Bölgesi'nin en önemli ticaret ve turizm merkezlerinden biri olan Kayseri, hem tarihi güzellikleri hem doğal güzellikleri ile ziyaret edilmesi gereken şehirlerden biridir. Kayseri geçmişten bu yana çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış ve o medeniyetlerden tarihi kalıntıları da günümüze kadar taşımıştır.

HER YERDE KARŞINIZA ÇIKABİLİRİZ

Sen de bu eğlenceye var mısın? herkesduysun.com’da yayınlanan “Herkes Kazansın” isimli para ödüllü bilgi yarışması ile yürüdüğünüz caddede, çalıştığınız sokakta, yaşadığınız mahallede bizimle karşılaşmaya hazır olun! Her an sizin de karşınıza çıkabiliriz.

ŞEHRİMİZİN VE ÜLKEMİZİN TARİHİ, KÜLTÜREL VE TURİSTİK DEĞERLERİNİ NE KADAR TANIYORUZ?

Çanakkale, Bursa, İstanbul, Nevşehir, Samsun, Antalya, Kayseri, İzmir, Balıkesir, Ankara, Sakarya, Adıyaman, Denizli. Aydın… Herkes Duysun ekipleri Türkiye’nin dört bir yanında karşınıza çıkabilir.

herkesduysun.com bünyesinde hazırlanan ve yayınlanan “Herkes Kazansın” isimli kazandıran bilgi yarışmasının formatı şu şekilde:

Yolda yürürken bizimle karşılaşıyorsunuz ve biz sizlere sırasıyla beş genel kültür sorusu soruyoruz. Bildiğiniz her doğru soru başına 100 TL para ödülü kazanıyorsunuz. Yanlış cevap verdiğiniz soruda maalesef eleniyor ve doğru bildiğiniz soruların ödülünü alarak yarışmaya veda ediyorsunuz. Sorduğumuz beş sorunun tamamını bilmeniz durumunda da 500 TL para ödülünün yanı sıra sizlere sürpriz hediyeler veriyoruz.