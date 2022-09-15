Kayseri'de hayırsever iş insanı Bekir Özbıyık 'yılın ahisi' seçildi

Kayseri Ticaret Odası’nda gerçekleşen 35. Ahilik Haftası kutlamalarına katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Ahilik felsefesi Kayseri’ye yakışıyor” dedi. Yılın ahisi seçilen hayırsever iş insanı Bekir Özbıyık da programda şed kuşandı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından Yılın Ahisi Programı gerçekleştirildi.

KTO M. Rıfat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, üniversite rektörleri, oda temsilcileri, iş insanları ve esnaflar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının gösterisi sonrasında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ahilik felsefesinin Kayseri’ye yakıştığını vurguladı.

Kayseri Ticaret Odası tarafından ‘Yılın Ahisi’ seçilen Bekir Özbıyık’ı tebrik eden Büyükkılıç, “En güzel şekliyle burada yapılacak olan törenle Ahi baba olarak seçilecek olan Bekir Abi’mize de bu unvan yakışıyor” dedi. Şed kuşanan hayırsever iş insanı Bekir Özbıyık da memlekete, millete faydalı olmaya çalışma yönünde temennide bulundu.