Kayseri'de 'hayat boyu' unutulmayacak sergi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki mesleki eğitim ve kültür faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluş Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Hayat Boyu Öğrenme Haftası münasebeti ile anlamlı bir farkındalığa imza atarak ‘Hayat Boyu Öğrenme El Sanatları Sergisi’ düzenledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ve vatandaşların talepleri doğrultusunda kent genelindeki tesislerinde on binlerce insana dokunan mesleki eğitim ve kursları ile ömür boyu öğrenmeye katkı sunan KAYMEK, birbirinden özel sergilerine devam ediyor.

Ebru, Çini İşleme, Bohem Duvar Tabağı Yapımı gibi birbirinden değerli el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergide el sanatları ürünler, sanatseverlerin ve vatandaşların beğenisine sunuldu.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla KAYMEK Akademi Tesisi'nde açılışı gerçekleşen sergide Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Tatlı ve konuklar yer aldı.

İŞ BİRLİĞİ VE EĞİTİMLER SONUNDAKİ EL EMEĞİ ESERLER SERGİLENDİ

Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, KAYMEK A.Ş ve Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi ile eğitim iş birliği protokolü kapsamında verilen eğitimler sonunda eğitmen ve kursiyerler tarafından ortaya çıkarılan el emeği ürünler sanatseverlerle buluştu.