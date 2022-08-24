Kayseri'de gastronomi atılımı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 2019 yılında başlattığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi’ne dâhil olması ile sonuçlanan Gastronomi konusundaki girişimleri, ulusal ve uluslararası hakemli dergilere konu olarak örnek gösteriliyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türk Kamu Yönetimi Dergisi’nin son sayısında, Türkiye’deki gastronomi alanında çalışmalar yapan 8 belediye içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu alandaki icraatları da ele alındı.

DERGİDE BÜYÜKŞEHİR’İN UYGULAMALARI TEK TEK SIRALANDI

Kayseri’nin zengin yöresel lezzetlerinin tanıtılması ve gastronomi turizminin geliştirilmesi için planlı ve kararlı bir şekilde gastronomi faaliyetleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılında gastronomi çalıştayı ile başladığı ve süreç içerisinde Kayseri yemek kültürünü tanıtan Kayseri Mutfağı adlı kitap bastırdığı ifade edildi. Gastronomi konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri tek tek sıralanırken, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi’ne de dâhil olduğu vurgulandı.

Dergide belediyelerin gastronomi konusundaki örnek çalışmalarına yer verilirken, dünyadaki UNESCO Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi’ne dâhil olan 246 kent olduğu, bunlardan birisinin de Kayseri olduğu kayıtlara geçti. Türkiye’de, aralarında Gaziantep, Hatay, Afyonkarahisar, Adana, Balıkesir, Diyarbakır, Kayseri ve Konya gibi söz konusu ağa dâhil olan 8 ilden birisi olan Kayseri’nin gastronomi alanındaki çalışmalarına yer verildi.

TÜRKİYE’DE GASTRONOMİ KONUSUNDA ÇALIŞTAY İLE ANILAN KENT ‘KAYSERİ’

Türkiye’de, gastronomi konusunda yapılan çalışmaları iller bazında inceleyen dergide Kayseri’nin, gastronomi konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalıştay ile anıldığı dikkat çekerken, çalıştayın kitaplaştırıldığı faaliyetler içerisinde, diğer taraftan Kayseri mutfak kültürünü anlatan kitap bastırıldığı da yer aldı.

KAYSERİ, GASTRONOMİ TURİZMİNİ GELİŞTİRMEK İSTEYEN 24 KENTTEN BİRİ

Gastronomi turizmi konusunda da araştırmalar yaparak tespitlerde bulunan Türk Kamu Yönetimi Dergisi’nde, Türkiye’de ‘Gastronomi Turizmini Geliştirmek için Yapılan Örnek Faaliyetler’ başlığı altında gastronomi turizmini geliştirmek için girişimlerde bulunan 24 belediyenin çalışmalarına yer verildi. Söz konusu bölümde Kayseri ile alakalı olarak; ‘Yöresel lezzetlerin tanıtılması için 2019 yılında Kayseri Gastronomi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Gastronomi Festivali ve Pastırma Festivali düzenlenmesi için çalışılmaktadır. Gastronomi turizminin kent turizmine katkısı yüzde 90 olarak ifade edilmiştir’ ifadesi yer aldı.