Kayseri'de 'Doktor Başkan'dan gönüllere dokunan projeler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyerek, kentte birbirinden özel gönüllere dokunan projelere imza attı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli ifade ettiği ‘Belediyecilik gönül işidir, belediyecilik aşk işidir. Belediyecilik, dertli insanların işidir’ vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği yatırım ve projelerle hizmetlerini yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 4,5 yılı aşkın sürede kent merkezi ve kırsalında adeta Kayserililerin gönüllerine dokundu.

Ulaşımdan, tarım ve hayvancılığa, kültür sanattan spora, eğitimden sağlığa yönelik projelerden gençlere özel projelere kadar birçok yatırım ve projeyi Kayserililerin hizmetine sunduklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Merkezimizde de taşramızda da gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza yönelik hizmetler yapıyoruz. Spor alanlarıyla, kütüphanelerle, çocuk kütüphanelerle ihtisaslaşmaya da gitmeye başladık. Kütüphanelerimiz, spor merkezlerimiz doluyor, taşıyor. 27 adet yüzme havuzumuz var” dedi.

Başkan Büyükkılıç, birlikte olmanın bereketini yaşadıklarının altını çizerek, “En ücra bölgemizi de merkezimizi de önemsiyoruz. Bütün talimatlarımla yeni açılan yollara bisiklet yollarını ekliyoruz. Bir hekim olarak vatandaşlarımıza yürüyüş yollarını yaparken, bisiklet yollarını da yanına eklemek suretiyle zenginlik oluşturuyoruz” diye konuştu.

DOKTOR BAŞKAN, KAZANDIRDIĞI PROJELERLE DUA ALIYOR

Hayırsever-Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Türkiye’nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin dua aldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, gönüllere dokunan projelerden bazılarını şöyle anlattı: “Engelsiz Yaşam Merkezimiz adeta destan yazıyor, gittiğimizde dualar alıyoruz. İçerisinde yüzme havuzumuz da eklendi. Hasta ve hasta yakınları misafirhanemiz de öyle, ihtiyacı olana diş fırçasına kadar veriyoruz. Yine Hospice diye bilinen kanser hastalarının yaşamlarını onurlu bir şekilde sürdürmeleri adına bir proje hayata geçiriyoruz. Bir hekim gözüyle o insanların sıkıntılarını giderme adına çalışma yapıyoruz. Ayrıca tenis kortlarımız, KAYMEK’imiz var. Kültür sanat alanında yüzbinlere hizmet veriyoruz. Ulaşım alanında hizmet veriyoruz, su konusunda, ekmek konusunda gerekli sübvansiyonu yapıyoruz, ihtiyaç sahibi olanlara mutlaka desteklerimizi veriyoruz.”

Tarım ve hayvancılık alanında gerçekleştirdiği hizmetlerle vatandaşların takdirini topladıklarını söyleyen Büyükkılıç, ayrıca öğrenci dostu belediyecilik anlayışı ile hizmetlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Öğrenci dostu bir şehir diyoruz, Cumhurbaşkanımızın elinden iki defa ödül aldık, böyle bir şehirde on binlerce yavrumuza burs veriyoruz, kırtasiye yardımını yapıyoruz, ulaşım desteğini veriyoruz, çamaşırını yıkıyoruz. Öğrencilerimiz geliyor, beyazlar, renkliler ayrı yıkanırken, yavrularımız beklerken ücretsiz internet ve çay hizmetinden yararlanıyor” ifadelerini kullandı.

Her fırsatta Kayseri’yi kültür sanatın merkezi konumuna getireceklerini ve kütüphaneler şehri yapacaklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, kenti müzeler şehrine dönüştürmek için de gayretlerini sürdürdüklerini belirtti. 16 ilçeyi karış karış gezip, en ücra noktaya kadar yatırım ve hizmet götürdüklerini anlatan Büyükkılıç, ilçe sakinleriyle kucaklaştıklarını, el ele, gönül gönüle vatandaşların taleplerini, isteklerini yüz yüze dinlediğini ifade etti.