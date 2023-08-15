Kayseri'de 'Bizim Mahalle'de spor var!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki kurum ve kuruluşlarla halkın her türlü gereksinimlerine yanıt vermeyi sürdürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

‘Spor A.Ş. Bizim Mahallede’ etkinliği ile mahallelere konuk olan Kayseri Büyükşehir, çocukları adeta coşturdu.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. çocukların hem sağlıklı hem de eğlenceli vakit geçirebilmeleri için gerçekleştirdiği etkinliklerini sürdürüyor. ‘Spor A.Ş. Bizim Mahallede’ etkinlikleri kapsamında Tuna Parkı’nda ve Mimsin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı’nda çocuklarla bir araya gelen Spor A.Ş. personeli, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

SPOR VE EĞLENCE BİR ARADA

Sıcak havaların etkisiyle evlerine kapanan, sıkılan akşam saatlerinde ise sokağa çıkabilen çocukları için ilca niteliğinde olan, onların sıkıntısını gidermek adına Büyükşehir Spor A.Ş. tarafından ‘Spor A.Ş. Bizim Mahallede’ isimli hem spor hem de eğlence içerikli etkinlik ile çocuklar hem spor yaptı hem de gönüllerince eğlendi.

VOLEYBOLDAN OKÇULUĞA, LANGIRTTAN TIRMANMA DUVARINA KADAR HER SPOR VE OYUN VAR

Büyükşehir Spor A.Ş. ile birbirinden farklı sportif oyun alanları ve sahne gösterileriyle eğlenceli zaman geçiren çocuklar, voleybol, okçuluk, canlı langırt, tırmanma duvarı, slot car, şişme yıkım oyunu, şişme basketbol, futbol dartı gibi spor ve oyunlarla nitelikli zaman geçirdi.