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Kayseri'de bağımlılıkla mücadelede için kurumlar el ele

YAŞAM 21.02.2024, 09:22
Kayseri'de bağımlılıkla mücadelede için kurumlar el ele

Kayseri Valiliği, Erciyes Üniversitesi ve Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şubesi, bağımlılıkla mücadele kapsamında iş birliği protokolü imzaladı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) -Uyuşturucuyla mücadele konusunda Kayseri’de seferberlik ilan ettiklerini vurgulayan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Büyük bir mücadele içerisindeyiz. Ancak biz biliyoruz ki uyuşturucuyla mücadele sadece polisiye tedbirlerle değil, birçok paydaşı içerisinde barındıran, uzun soluklu ve ısrarlı bir mücadelenin sonucu başarıya ulaşabilir. Bunun için büyük bir çaba içerisindeyiz. Kolluk kuvvetlerimiz her gün operasyonlar yaparak bu zehir tacirlerine fırsat vermiyorlar. Önleyici tedbirler açısından bütün mahallelerimize spor okulları açıyoruz. Gençlerimizin bu illetin eline düşmemeleri için Yeşilay Başkanlığı, ailelerin bilgilendirilmesi çalışmalarını ortaya koyuyor. Bir yandan da üniversitemizin gösterdiği vizyon ve hocalarımızın ortaya koyduğu bilimsel çalışmalar çerçevesinde bu mücadeleye devam ediyoruz. Onların çizdiği perspektiflerle çalışmak istiyoruz. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve Yeşilay Başkanı Mehmet Çiftçi’ye bu mücadelede verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hem laboratuvarlarını tamamıyla bizlere açtılar, hem de akademik kariyeri bu konuda olan sosyal sorumluluk projelerinde yetkinliği olan hocalarımızı bizimle irtibata geçirdiler. Ben şehrin her durumuyla ilgilenen ve her yardım istediğimde elini taşın altına koyan Üniversitemize ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun hocamıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

'SONUÇLARIN BİLİMSEL OLMASI BİZİ GÜÇLÜ KILACAK'

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Vali Gökmen Çiçek’in bu süreçte üst düzey destek verdiğini belirterek, “Üniversitelerin sadece eğitim- öğretim ya da Ar-Ge faaliyetleri değil, aynı zamanda toplumsal katkı başlığında da mutlaka bulunduğu şehre, ülkesine katma değer sağlaması ve destek vermesi gerekiyor. Çünkü üniversitelerin bu dokunuşları bu tacirlere karşı sürdürülecek mücadelenin daha hassas ve daha dengeli bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. Özellikle elde edilen sonuçların bilimsel dayanaklarının olması, bizi bu manada çok güçlü kılacaktır. Sayın Valimiz bize her zaman destek vermekte. Yeşilay Başkanımıza da bu süreçte verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu iş birliği protokolünün başta şehrimize, devamında tüm Türkiye’ye örnek olacak şekilde hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

'PROTOKOL İŞ BİRLİKLERİYLE DEVAM EDECEK'

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi, Vali Gökmen Çiçek’in göreve geldiği günden beri uyuşturucuyla alakalı şehre katkı sağladığını, bütün farkındalık çalışmalarında ve projelerde destek verdiğini belirterek, Vali Gökmen Çiçek’e teşekkür etti

İş birliği protokolünün kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Çiftçi, “Üzerinde uzun süre kafa yorduğumuz ve geliştirdiğimiz bir alandı. Erciyes Üniversitesi bu protokolle, bizim bağımlılıkla olan mücadelemiz kapsamında elindeki tüm verileri seferber etmiş ve bizim bütün çalışmalarımıza bilimsel olarak destek vermiş oluyor. Kayseri Valiliği’nin öncülüğünde Yeşilay’ın özellikle YEDAM boyutunda tedavi kısmını üstlendiği, Erciyes Üniversitesi’nin de laboratuvarlarında yapacağı çalışmalarla katkı sağlayacağı bu protokol, şehrimizin hem kamu kuruluşlarında hem özel sektörde yapacağımız iş birlikleriyle devam edecek” açıklamasında bulundu.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Çiğdem Karakükcü ise, Vali Gökmen Çiçek’e ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a teşekkür ederek, “Maddeyle mücadelede hepimiz elimizden geleni yapma çabası içerisindeyiz. Bu projenin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Gökmen Çiçek, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ile Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi, iş birliği protokolüne imza attı.

Protokol kapsamında Kayseri Valiliği; teste tabi tutulacak meslek gruplarını belirleyerek, ilgililerin belirtilen sağlık merkezlerinde güvenlik eşliğinde numune vermesini ve bu numunelerin ilgili sağlık kuruluşlarından alınarak Üniversiteye intikalini sağlayacak.

Erciyes Üniversitesi; gelen numuneleri protokolde belirtilen laboratuvarda tarama testine tabi tutarak, test sonucunda pozitiflik olması durumunda yine aynı merkezde doğrulama testlerini yaparak raporları kurum hekimlerine iletecek.

Yeşilay ise test sonuçlarında pozitiflik çıkan bağımlı bireylerin; Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi’nde  tedavi edilmesini ve bağımlılıktan arınmış bireylerin sosyal hayata entegre olmasını sağlayacak.

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