Kayseri'de Avrupa Hareketlilik hazırlığı

Kayseri Büyüşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlerle vatandaşları buluşturmaya hazırlanıyor.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası’nda yetişkin ve çocuklara yönelik, ‘Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik’ temasıyla, 7 parktaki sabah sporu etkinliğinde, spor okullarında ‘Doğa Seni Çağırıyor’ sloganıyla düzenlenen doğa kamplarında ve ‘Spor A.Ş. Bizim Mahallede’ etkinlikleri kapsamında bisiklet eğitimi ve trafikte güvenli bisiklet sürme teknikleri hakkında temel eğitimler verecek.

Yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra, Kayserililerin kültür sanat ve spor alanında kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunan proje, yatırım ve çeşitli etkinlikler ile faaliyetlere imza atan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler ve faaliyetlerle Kayserilileri buluşturmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Spor A.Ş., kent genelinde 7 parkta 14 spor eğitmeni tarafından, haftanın 6 günü sabah saat 07.00’de bir saat boyunca kadın-erkek yaklaşık 3 bin 500 kişiye yaptırılan sabah sporların ile Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ‘Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik’ temasıyla sürdürülebilir hareketliliği kutlayan etkinlikler düzenleyecek.

16-22 Eylül haftası boyunca sürecek etkinliklerde, seans sonlarında sabah sporuna katılan katılımcılara 20 dakika bisiklet branşına ait temel eğitim dersleri ile birlikte trafikte güvenli bisiklet sürme teknikleri hakkında eğitim verilecek.

Büyükşehir’in toplam 13 branşta 85 spor eğitmeni ile yaklaşık 5 bin çocuğa eğitimler verilen spor okullarında, ‘Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik’ temasıyla sürdürülebilir ulaşım türlerinin kullanımını teşvik eden bir veya daha fazla yeni kalıcı önlemlerin gerçekleştirilmesi adına ağustos ayı boyunca yapılan etkinliklerle beraber, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası’nda eğitimler verilecek.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ‘Doğa Seni Çağıyor’ sloganı ile gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören Aile Doğa Kamplarında ve ‘Spor A.Ş. Bizim Mahallede’ etkinlikleri kapsamında yetişkinlere ve çocuklara bisiklet eğitimi ve trafikte güvenli bisiklet sürme teknikleri hakkında temel eğitimler verilecek. Hafta kutlamaları kapsamında çeşitli spor oyun alanları, bisiklet sürüş eğitim alanı, sayaçla ip atlama, bisikletle ulaşım sağlayan bireylere spor ekipman hediyeleri, elektrikli scooter, kaykay ve paten kullanımın yaygınlaştırılması amacıyla gösteriler ve tanıtımlar yapılması planlandı.

YAKLAŞIK 1 KİLOMETRELİK BİSİKLET TURU

Bu arada Avrupa Hareketlilik Haftası’nda ‘Her Pedal Bir Nefes’ sloganı eşliğinde, yaklaşık 300 kişilik katılımla 1 kilometrelik parkurda bisiklet turu düzenleneceği bildirildi.

Bisiklet turunun Kayseri Büyükşehir Belediyesi önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda son bulması planlanıyor.