Kayseri'de Ahievran Sinan Kütüphane ve Spor Salonu açıldı

Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından Kentsel dönüşüm Projesi kapsamında bölgeye kazandırılan ‘Ahievran Sinan Kütüphane ve Spor Salonu’nun açılışı gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ahievran Sinan Kütüphane ve Spor Salonu’nun açılışı töreni programına; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dr. Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Bedri Sinan Gül, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve Kayserililer katıldı.

Kocasinan ve Kayseri için çalışmaya ve üretmeye hız kesmeden devam ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Burası kentsel dönüşüm projemiz arasında yapılan çalışmalarımızdır. Burada ilk önce gecekonduların yıkımıyla başladık. 178 gecekonduyu kamulaştırmayla yıktık. İmar planlarına uygun yapılaşmaya başladık. Bu doğrultuda sosyal donatıları birer birer yerine getirdik. Yol ve çevre düzenlemenin yanı sıra aile sağlık merkezi, Sinan Kütüphanesi ve sosyal tesisi bölgeye kazandırdık. Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin gençlere vermiş olduğu önem ve değerle bizlerde aynı doğrultuda hizmetler üretiyoruz. Ayrıca bölgeye yeni bir okul müjdesini buradan veriyorum. Kentsel dönüşümle projelendirdiğimiz okul alanı, bakanlık onayını geçti inşallah yatırım programına girmesi amacıyla bakanlığa gitti ve en yakın zamanda okul yapılacağının müjdesini veriyorum” ifadelerini kullandı.

Tesisi çok beğendiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Başkan Çolakbayrakdar’ın yapmış olduğu anlamlı çalışmasından dolayı tebrik ederek, “Yatırımdan yatırma hizmetten hizmete koşan bir anlayışla çalışıyoruz. Elbirliğiyle şehrimize nice hizmetler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy da “Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 16 ilçe belediyemiz çok güzel işler yapıyor. Bu tesisin bölgeye canlılık katacağına inanıyorum ve bundan dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise gençliğe yapılan hizmetlerin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bu güzel tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum. Ahmet Bey’i tebrik ediyorum. Her baba ocağına geldiğimde hem mutlu oluyorum hem de bu hizmetleri görünce maneviyat olarak haz alıyorum. Ahmet Başkanımızın da dediği gibi yüzlerce kentsel dönüşüm konutu yapılıyor. Bütün belediye başkanlarını hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Şehirlerin geleceği o şehirde yaşayan belediye başkanlarının ufuklarıyla doğru orantılıdır. Şehrin geleceği için risk alıp koşuyorlarsa o şehrin geleceği aydınlık olur. Bu noktada Türkiye için ve bu şehir için durmadan çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki ve protokolün kürsüde dualar etmesiyle tesis açıldı. Sonrasında Başkan Çolakbayrakdar, protokole tesisi detaylı bir şekilde gezdirmesiyle tören sona erdi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bölgeye kazandırılan iki katlı, bay ve bayan spor salonu olmak üzere toplam 720 metrekareye sahip Ahievran Spor Salonu, 3 mahalleye hizmet verecek. Yavuzselim, Kocasinan ve Ahievran Mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak olan tesisle vatandaşları daha sağlıklı yaşama teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 7’den 70’e herkesin içerisinde kendine yer bulabileceği şekilde dizayn edilen tesis, ayrıca spor etkinliklerinin yapılacağı yeni bir cazibe merkezi olacak.

AHİEVRAN SİNAN Kütüphane ise Kentsel dönüşümle bölgenin ihtiyacını karşılamak için hayata geçirilen üç katlı ve 510 metrekare alana sahiptir. Bireysel çalışma alanların olduğu tesis, Yavuzselim, Kocasinan ve Ahievran Mahallesi sakinlerine hizmet verecek. Sinan Kütüphane, gençlerin kitap okuyabilecekleri ve çeşitli etkinliklerle sosyal faaliyetlerde bulunacakları bir mekan olacak. Özellikle gençler başta olmak üzere 7’den 70’e herkesin ilgisini çekeceği yeni kütüphane, bölgeye değer katacak.