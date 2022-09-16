Kayseri Büyükşehir’den Erciyes kadar görkemli sergi

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) 2021-2022 eğitim-öğretim yılında eğitmenler ve kursiyerler tarafından hazırlanan 3 bin 917 eserle “Erciyes’in İhtişamından Sanatın Zirvesine” Yıl Sonu Sergisi, Kayserililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde kültür sanat alanında birbirinden önemli hizmetleri hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki eğitim ve kurslarda lider kuruluşu KAYMEK, eşsiz eserlerin beğeniye sunulduğu ve büyük ilgi gören sergilerine bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz hafta resmi programla açılışı yapılan KAYMEK’te eğitimi verilen sanat dallarında kurs alan kursiyerlerin ve eğitmenlerin el emeği göz nuru ile yaptığı ürünlerden oluşan “Erciyes’in İhtişamından Sanatın Zirvesine” KAYMEK Yıl Sonu Sergisi, farklı bir konseptle ziyaretçileri kendine hayran bıraktı.

“ERCİYES'İN İHTİŞAMINDAN İLHAM ALDIK, SANATIN ZİRVESİNE ULAŞMAYI AMAÇLADIK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu zamana kadar düzenlemiş olduğu birçok sergiyle 100 binlerce vatandaşa ulaşmış olan KAYMEK’imiz marifetiyle, yeni bir sergiyi daha beğeniye sunduk. Erciyes'in ihtişamından ilham aldık, sanatın zirvesine ulaşmayı amaçladık” dedi.

2022 yılı içerisinde ülke genelindeki emsalleriyle karşılaştırıldığında en çok sayıda eserle görsel bir şölene imza atıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, tüm Kayserilileri sergiye davet ederek, “KAYMEK Yıl Sonu Sergimizde ziyaretçilerimizi ağırlamaya ve övgülerine mazhar olmaya devam ediyoruz. Sergimiz, KAYMEK Göznuru Tesisi’mizde 09.00-22.00 saatleri arasında siz değerli Kayserilileri bekliyor” diye konuştu.

Ayrıca sergiyi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve KAYMEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk de ilgiyle gezerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

“SERGİ, 3 BİN 917 ADET ESERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR”

Kayserililerin yoğun ilgisiyle karşılaşan sergi, Akrilik Boya Resim, Alüminyum Kabartma Yapımı, Cam El Dekoru, Cam Mozaik (Mozaik), Çeyiz Ürünleri Hazırlama, Dekoratif Örtü Dikimi, Çini İşlemeci/Çinici, Tahrirci/Çinici, Çocuk Üst Giysileri Dikimi, Dantel Anglez Yapımı, Davul Derisinden Aksesuar Yapımı, Kösele Çanta Yapımı, Saraciye Kesimci, Dekoratif Ahşap Süsleme, Dekoratif Sepet Örücülüğü, Sepet Örücülüğü, Dekoratif Tablo Yapımı, Dolgu Oyuncak Bebek Yapımı, Drapaj Tekniği İle Kadın Etek Dikimi, Hazır Giyim, Kadın Düz Dar Etek Dikimi, Kadın Elbise Dikimi, Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama, Kadın Model Uygulamalı Etek Dikimi, Kadın Üst Giysileri Dikimi, Drapaj Tekniğiyle Etek Bluz Elbise, Makinede Düz Dikiş, Mekinede Overlok, Ebru, Elde Antep İşi, Elde Kurdele İşi, Elde Maraş İşi, Makinede Maraş İşi, Elde Tel Sarma, Tel Kırma Yapımı, Elde Türk İşi Yapımı, Filografi, Gümüş Takı İşlemeciliği, Hüsn-i Hat, Oya, İğne Oyası Yapımı, İpek Kozası El Ürünleri Yapımı, Kâğıt Çiçek Yapımı, Kâğıt Rölyef Yapımı, Keçe Yapımı, Kırkyama, Kumaş Boyama, Makrome Örgü Yapımı, Takı Tasarımı, Misinalı Takı Yapımı, Özel Gün ve Organizasyon Tasarımı, Seramik Biçimlendirme (Hava Yolu İle Kuruyan), Şiş Örücülüğü, Şiş ve Tığ Örücülüğü İle Oyuncak Bebek Yapımı (Amigurumi), Tabii Kumaş Çiçek Yapımı, Tezhip ve Yağlı Boya Resim gibi 56 el sanatı branşında toplam, Erciyes Dağı’nın rakımından ilhamla hazırlanan, 3 bin 917 adet esere ev sahipliği yapıyor.