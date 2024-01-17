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Kayseri Büyükşehir ve hayırseverlerden örnek iş birlikleri

YAŞAM 17.01.2024, 09:00
Kayseri Büyükşehir ve hayırseverlerden örnek iş birlikleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında, hayırsever-belediye iş birliği çerçevesinde kütüphane, eğitim kurumu, ibadethane ve spor salonu gibi yeni projelere imza atarak gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergiledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yönetim hizmetleri kapsamında kente yeni vizyon ve prestijli projeler kazandırırken, hayırsever-belediye iş birliği kapsamında diğer yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da eğitim kurumu, kütüphane, bilim merkezi, ibadethane ve spor salonu gibi önemli projelere imza attı.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve gönül belediyeciliği çerçevesinde kentte önemli yatırımlara imza atarken, bir yıl içerisinde Kayseri’de hayırsever-belediye işbirliği ile de birçok proje hayata geçirildi.

Bu kapsamda 18 Ocak 2023’te Başkan Büyükkılıç, Develi ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ve Öksüt Madencilik iş birliği ile hayata geçirilen Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Spor Salonu ve Bahçe Düzenlemesi Tanıtım Programı’na katıldı.

28 Ocak 2023’te ise kentin tarihine sahip çıkan Büyükkılıç, Bünyan ilçesi Samağır Mahallesi’nde yer alan ve 13’üncü yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Abdurrahman Gazi Türbesi’ni hayırsever iş birliği ile restore ederek, yeniden ayağa kaldırdıklarını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, 3 Nisan 2023 günü ise belediye ve hayırsever iş birliği ile hayata geçirilen Halit Özkaya Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

26 Ağustos 2023’te de Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayırsever iş birliği ile şehre kazandırılan 11’nci kütüphane olan Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı törenle açıldı.

8 Eylül 2023’te Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever iş birliğinde yapımı tamamlanan Şevki Eren Albayrak Camii ve Şevki-Nurver Albayrak Kur’an Kursu’nun açılış töreni gerçekleştirildi.

23 Eylül 2023’te Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm Türkiye’ye örnek olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de örnek gösterilen Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi’nin tanıtımını yaptı. Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yapımı tamamlan Serpil-Mehmet İştahlı Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi Tanıtımı ile Serpil-Mehmet İştahlı Camii’nin Açılış Töreni’ne katıldı.

Yine 14 Ekim 2023’te Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever iş birliğiyle hayata geçirilen Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

9 Aralık 2023 tarihinde Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayırsever Osman Ulubaş'ın iş birliği ile ilkokul ve ortaokulun temel atma törenine katıldı.

Öte yandan, Yılın Yenilikçi Uygulaması’ ödülüne layık görülen Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi (HOSPİCE) projesinde hummalı çalışma sürüyor. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ile iş birliği halinde, Hospice olarak adlandırılan proje, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş insanı Saffet Arslan iş birliği ile yürütülüyor.

Yine hayırsever ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilecek olan yeni ve modern Kedi Köpek Evi yapım çalışmalarında son aşamaya gelindi.

“KAYSERİ’MİZ HAYIRSEVERLER ŞEHRİ OLARAK ANILMAYA DEVAM EDİYOR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Her fırsatta dile getirdiğimiz ve gurur nişanesi olarak taşıdığımız gibi Kayseri’miz hayırseverler şehri olarak anılmaya devam ediyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerin izlerini her karış toprağında görebildiğimiz kadim kentimizin yine her köşesinde ayrı bir güzellik göze çarpıyor ve bizlerin göğsünü kabartıyor” dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, “Valiliğimiz, belediyelerimiz, kamu, kurum ve kuruluşlarımız ve hayırseverlerimiz iş birliğinde bu güzellikler bir bir hayata geçiriliyor. Hayırseverlerimizin şehrimize, hemşehrilerimize, gelecek nesillerimize kazandırdıkları her eser bizler için çok kıymetli. Hep söylediğimiz gibi Kayserili çalışkandır, kadirşinastır. Helalinden kazanır ve bu kazancını hayır yolunda memleketinin ve insanın menfaatleri doğrultusunda harcamaktan asla gocunmaz. Allah razı olsun” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, tüm Türkiye tarafından hem örnek gösterilen hem de dua alan projelere devam edeceklerini, 2024 yılında da hayırsever-belediye iş birliğinin süreceğini ifade ederek, “2023 yılında Hayırsever hemşerilerimizle birçok güzel projeye imza attık, inşallah yine el ele, gönül gönüle daha nice hayırlı projelerde işbirliğimiz devam edecek” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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