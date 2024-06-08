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Kayseri Büyükşehir'le Uzay'a yolculuk

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, Kayserilileri, Türk Astronot Tuva Cihangir Atasever’in 8 Haziran 2024’te gerçekleşmesi planlanan yörünge altı uçuşunu canlı yayında izlemeye davet etti Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi’nde, Türkiye’nin uzay bilimleri alanında imza attığı başarılara destek veren ve uzay meraklısı Kayserililerin ilgi odağı olan etkinlik ve faaliyetler sürüyor Bu kapsamda, Türk Astronot Tuva Cihangir Atasever’in bugün, ABD’nin New Mexico Eyaletinde gerçekleşmesi planlanan yörünge altı uçuşu, Kayseri Bilim Merkezi’nde saat 17 00 ile 19 00 arasında düzenlenecek etkinlikte canlı olarak yayınlanacak Kayserilileri tarihi güne tanıklık etmeye davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, “Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever, 8 Haziran Cumartesi günü hava şartlarının uygun olması durumunda yörünge altı uçuşunu gerçekleştirecek inşallah ABD’nin New Mexico Eyaletinde, Virgin Galactic firmasına ait Spaceport tesislerinden gerçekleşecek bu uçuşa bizlerde Kayseri Bilim Merkezi’mizde canlı yayınla tanıklık edeceğiz Uzay meraklısı hemşehrilerimizi, özellikle gençlerimizi ve minik yavrularımızı bu tarihi ana şahitlik etmeye ve düzenleyeceğimiz etkinliklere davet ediyorum” diye konuştu Başkan Büyükkılıç, ayrıca güne özel etkinlikler kapsamında canlı yayında uçuşun izlenmesinin yanı sıra gökyüzü bulmacası, roket devresi ve astronomi söyleşileri etkinlikleri düzenleyeceklerini duyurdu Uzaya gidecek ikinci Türk Astronot Tuva Cihangir Atasever’in 8 Haziran 2024’te gerçekleştireceği yörünge altı uçuşunun yaklaşık 1,5 saat sürmesi planlanırken bu uçuşta Atasever’i taşıyacak “VSS Unity” yörünge altı aracının önce bir taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 14 kilometrelik bir yüksekliğe erişmesi hedefleniyor Daha sonra araç hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek 85 kilometre ile 90 kilometre aralığında bir irtifaya ulaşacak Astronot Tuva Cihangir Atasever’in yörünge altı uçuşundaki yaklaşık 3 dakika sürecek bir serbest düşüşteki mikro yer çekimi ortamında; biyolojik moleküllerden gen analizlerine, metabolizma değişimlerinden baskılayıcı hücrelere, insülin kalemi testinden radyasyon analizine kadar 7 deney gerçekleştirilecek Atasever tarafından birbirinden farklı disiplinlerde gerçekleştirilecek deneylerin; bilim insanlarımızın yürüttükleri araştırmalara önemli katkılar sağlaması bekleniyor

YAŞAM 08.06.2024, 08:30
Kayseri Büyükşehir'le Uzay'a yolculuk

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserilileri, Türk Astronot Tuva Cihangir Atasever’in 8 Haziran 2024’te gerçekleşmesi planlanan yörünge altı uçuşunu canlı yayında izlemeye davet etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi’nde, Türkiye’nin uzay bilimleri alanında imza attığı başarılara destek veren ve uzay meraklısı Kayserililerin ilgi odağı olan etkinlik ve faaliyetler sürüyor.

Bu kapsamda, Türk Astronot Tuva Cihangir Atasever’in bugün, ABD’nin New Mexico Eyaletinde gerçekleşmesi planlanan yörünge altı uçuşu, Kayseri Bilim Merkezi’nde saat 17.00 ile 19.00 arasında düzenlenecek etkinlikte canlı olarak yayınlanacak.

Kayserilileri tarihi güne tanıklık etmeye davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever, 8 Haziran Cumartesi günü hava şartlarının uygun olması durumunda yörünge altı uçuşunu gerçekleştirecek inşallah. ABD’nin New Mexico Eyaletinde, Virgin Galactic firmasına ait Spaceport tesislerinden gerçekleşecek bu uçuşa bizlerde Kayseri Bilim Merkezi’mizde canlı yayınla tanıklık edeceğiz. Uzay meraklısı hemşehrilerimizi, özellikle gençlerimizi ve minik yavrularımızı bu tarihi ana şahitlik etmeye ve düzenleyeceğimiz etkinliklere davet ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca güne özel etkinlikler kapsamında canlı yayında uçuşun izlenmesinin yanı sıra gökyüzü bulmacası, roket devresi ve astronomi söyleşileri etkinlikleri düzenleyeceklerini duyurdu.

Uzaya gidecek ikinci Türk Astronot Tuva Cihangir Atasever’in 8 Haziran 2024’te gerçekleştireceği yörünge altı uçuşunun yaklaşık 1,5 saat sürmesi planlanırken bu uçuşta Atasever’i taşıyacak “VSS Unity” yörünge altı aracının önce bir taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 14 kilometrelik bir yüksekliğe erişmesi hedefleniyor. Daha sonra araç hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek 85 kilometre ile 90 kilometre aralığında bir irtifaya ulaşacak.

Astronot Tuva Cihangir Atasever’in yörünge altı uçuşundaki yaklaşık 3 dakika sürecek bir serbest düşüşteki mikro yer çekimi ortamında; biyolojik moleküllerden gen analizlerine, metabolizma değişimlerinden baskılayıcı hücrelere, insülin kalemi testinden radyasyon analizine kadar 7 deney gerçekleştirilecek.

Atasever tarafından birbirinden farklı disiplinlerde gerçekleştirilecek deneylerin; bilim insanlarımızın yürüttükleri araştırmalara önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

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