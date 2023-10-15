Kayseri Büyükşehir kitap koleksiyonuna yenisini ekledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin güzelliklerini ve özelliklerini vatandaşlara sunmak için kitap çalışmalarını sürdürüyor. Şehri tanıtmak adına her platformda çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, şehre kazandırdığı kitap sayısı yeni eklenen iki eser ile birlikte 195’e yükseldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kentte 11’inci kütüphanesini açarak okurlara kitapla buluşacağı ortamı sağlayan, öte yandan kitap fuarları ile yazın dünyasına yeni eklenen kitaplar ve yazarları arasında köprü kuran Başkan Büyükkılıç, ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin kültür yayınlarına da şehri anlatan yeni eserler ile katkıda bulunmayı tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, kadim kent Kayseri’nin özelliklerini anlatan Kayseri Ansiklopedisi’nin 6’ncı cildi ile Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Projesi’nin 6’ncı ara raporunu Büyükşehir Kültür Yayınları envanterine kazandırdı.

BÜYÜKKILIÇ’IN BÜYÜKŞEHİR’E 46’NCI ESERİ

Göreve geldiği günden bu güne kadar, belediyecilik faaliyetinin yanında kenti tanıtmaya ve anlatmaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, yaklaşık 5 yıllık icraat döneminde, özenle hazırlanan kitaplardan oluşan her yıl ortalama 10 önemli eseri insanlığa kazandırdı. En son eklediği 44 eser ile yazın dünyasına katkı sunan Büyükkılıç, Kayseri Ansiklopedisi’nin 6’ncı cildi ve Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Projesi’nin 6’ncı ara raporu ile katkısını 46’ya çıkardı.

BÜYÜKŞEHİR KÜLTÜR YAYINLARI 195’E ULAŞTI

Başkan Büyükkılıç’ın da ekleme yapması ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kültür hazinesi, 195’e ulaştı. Tarihten turizme, gastronomiden coğrafi eserlere, edebiyattan kültüre kadar şehre dair hemen her konuda hazırlanmış 200’e yakın kültür yayını, gerek basılı gerekse e-kitap şeklinde okurlarının hizmetine sunuluyor.

YENİ ESERLERDE KAYSERİ’NİN DOKUSU VE KİMLİĞİ ANLATILIYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin kültür yayınları envanterine eklenen Kayseri Ansiklopedisi’nin 6’ncı cildi ile Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Projesi’nin 6’ncı ara raporu, kadim şehrin dokusunu ve kimliğine yönelik önemli bilgi ve belgeleri içeriyor.

Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Projesi’nin 6’ncı ara raporunda, OBRUK Mağara Araştırma Grubu olarak 27 Aralık 2013 tarihinde “Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Projesi” kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı ile birlikte, üçlü bir protokole bağlı olarak yürütülen çalışma kapsamı, Kayseri’de bulunan tüm yeraltı yapılarını araştırmayı, ölçüp haritalamayı, fotoğraflayarak belgelemeyi içeriyordu. Sekiz yıldır sürmekte olan “Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Projesi” bugün geldiği noktada; ilk defa tarafımızdan araştırılıp ölçülen ve haritalanıp raporlanan 39 yeraltı şehri, 47 kaya kilisesi, 3 yeraltı su yapısı, 10 maden ocağı ve 6 kaya yerleşimi ile değil Türkiye’nin, dünyanın en büyük yeraltı yapıları araştırma projelerinden biri olarak saygın bir yere sahip oldu.

Kayseri Ansiklopedisi’nin ‘S-Z’ harflerini içeren 6’ncı cildi ise Kayseri Valiliği Fotoğraf Arşivi, İçişleri Bakanlığı Arşivi, TBMM Kütüphanesi, TTK Arşivi, Millî Kütüphane, KAYTAM Arşivi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Arşivi, Genelkurmay ATASE Başkanlığı Kütüphane ve Arşivi ile İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi gibi köklü, önemli kurumlardan derlenen bilgiler ve aralarında onlarca bilim insanı ile araştırmacı yazarların da bulunduğu dev yazar kadrosu sayesinde Kayseri’nin adeta sözlüğü hükmünde hazırlandı.