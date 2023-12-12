Kayseri Büyükşehir'in 7'nci hikaye yarışması sonlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi kültür ve sanat şehri yapma doğrultusunda da çalışmalarını sürdürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Şehrin kültür ve sanat faaliyetlerine katkı sağlayan şiir ve hikâye yarışmalarını her yıl özenle sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da hikâye yarışması düzenledi. Yarışmaya 576 kişi başvururken, jüri üyelerince yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren ilk altı hikâye ödüle layık görüldü.

Hikâye dünyasına gönül vermiş her vatandaşın katılımına açık olan ve serbest konulu yarışmada, Ankara’dan katılan ‘Bir Hatırlatma’ adlı hikâyesi ile Sacide Çobanoğlu birinci olurken, Erzurum’dan katılan ‘Şiir, Cezbe ve Güzergân’ adlı hikâyesi ile Yaşar Bayar ikinci oldu.

‘İbrahimce’ adlı hikâyesi ile Mardin’den katılan Ali İpek üçüncü, ‘Geyikli Duvar Halısı ve Babasız Kızlar Baladı’ adlı hikâyesi ile Ankara’dan Filiz Karadağ da dördüncü oldu. Ankara’dan ‘Fahir Bahti’ adlı hikâyesi ile Erdi Akbulut beşinci sırada yer alırken, ‘Darıdünyada Var Ediyorum’ adlı hikâyesi ile İstanbul’dan İbrahim Purçak altıncı oldu.

Düzenlenen yarışmada seçici kurul, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç, Akademisyen Yazar Prof. Dr. Mustafa Kurt, Hikâyeci Abdullah Harmancı, Hikâyeci Cemal Şakar, Hikâyeci Güray Süngü, Hikâyeci Mustafa Çiftci, Hikâyeci Eleştirmen Necip Tosun, Hikâyeci Yıldız Ramazanoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk’ten oluştu.

7’ncisi düzenlenen yarışmada dereceye giren yarışmacılardan 1’inciye 8 bin, 2’nciye 7 bin, 3’üncüye 6 bin ve 2 biner TL’lik 3 adet mansiyon ödülü ile toplam 27 bin TL’lik ödül dağıtılacak.