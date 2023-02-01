Kayseri Büyükşehir engelleri kaldırıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 53 personel ve 310 öğrenci ile birbirinden önemli hizmetler yapıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ali Rıza Özderici ile eşi Besime Özderici işbirliğinde hayata geçirilen Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel bireyler mutlu ve eğlenceli etkinlikler yapıyor. Tam donamlı şekilde yapılan ve ailelerden, öğrencilerden dua alan merkezde 53 personel ile 310 öğrenciye hizmet veriliyor.

Özel bireyler yaşam merkezinden çok memnun olduklarını ve merkezi çok sevdiklerini belirttiler. Merkezde bireysel eğitimler aldığını ifade eden Şeyma Döndü Tekdemir, hep birlikte çok iyi vakit geçirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

“4-5 aydır buraya geliyorum. Daha çok yeniyim. Fakat arkadaşlarımızla, hocalarımızla çok güzel vakit geçiyoruz. Bireysel eğitim alıyorum. Şu an müzik dersindeyiz. Gitar dersi alıyorum. Koroda da çok güzel şarkılar söylüyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte güzel vakit geçiriyoruz.”

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Mürşide Aslan ise, 7 engel grubumun tamamına hitap edilecek şekilde programlanmıştır. Özel eğitim ve rehabilitasyon alanında, şehrimizde Büyükşehir Belediyesi kalitesine yaraşır bir şekilde engel gruplarının hepsine hizmet verilecek şekilde kalite zamanlar geçiriyoruz. Şu an 320 öğrencisi var” diye konuştu.

Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çocuklarla yakından ilgilenen Klinik Psikolog Furkan Kılıç da, “3/11 yaş arasında problemli davranış sergileyen bütün çocuklara Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde oyun terapisti uygulamaktayız. Kurumumuzda çocuklardan ziyade ailelerle beraber, ailelerin rehabilite olması için buradayız. Onun yanı sıra yine çocuklarımızın problemli davranış sergilediği zaman da oyun terapisiyle, kendini en iyi ifade eden dili oyun diliyle daha doğrusu burada çocuklara oyun dili ile oynamaktayız” diye konuştu.

BESİME ÖZDERİCİ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ’NDE ENGELLER ORTADAN KALKIYOR

Erciyes Üniversitesi karşısında hayata geçirilen ve 8 bin 700 metrekare proje alanı olan ve Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin bina zemin kat oturum alanı ve toplam kapalı inşaat alanı 3 bin 200 metrekareden oluşuyor.

Merkezde, farklı yaş grupları ve yaş aralıkları düşünülerek, 3 ayrı eğitim bloğu tasarlandı. Eğitim blokları, ana kütleden, mental engellilerin ve farklı yaş gruplarının birbirine zarar vermesini engellemek amacıyla kontrollü güvenlik kapısı ile ayrıldı. Her bir eğitim bloğu içerisinde; bireysel eğitim odaları, grup eğitim odaları, günlük hayata uyum sağlamayı öğrenebildikleri yaşam evleri, atölyeleri, teneffüshaneleri, öğrenci giyinme ve temizlik odası, eğitmen odası ve bay-bayan engelli wc yer alıyor. Proje bünyesinde, 11 adet grup eğitim odası, 3 adet atölye, 3 adet yaşam evi, 8 adet bireysel eğitim odası, 3 adet eğitmen odası, çok amaçlı salon, yemekhane, yönetim ofisleri ve ıslak hacim grupları bulunuyor.

Öte yandan çevre düzenlenmesi kapsamında, her eğitim bloğuna hizmet veren, 3 ayrı oyun alanı ve bahçesi, sera ve bahçesi alanı, açık spor sahası, kum havuzu gibi destekleyici fonksiyonlar da yer alıyor.