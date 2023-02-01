Son Dakika

Kayseri Büyükşehir engelleri kaldırıyor

YAŞAM 01.02.2023, 11:15
Kayseri Büyükşehir engelleri kaldırıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 53 personel ve 310 öğrenci ile birbirinden önemli hizmetler yapıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ali Rıza Özderici ile eşi Besime Özderici işbirliğinde hayata geçirilen Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel bireyler mutlu ve eğlenceli etkinlikler yapıyor. Tam donamlı şekilde yapılan ve ailelerden, öğrencilerden dua alan merkezde 53 personel ile 310 öğrenciye hizmet veriliyor.

Özel bireyler yaşam merkezinden çok memnun olduklarını ve merkezi çok sevdiklerini belirttiler.  Merkezde bireysel eğitimler aldığını ifade eden Şeyma Döndü Tekdemir,  hep birlikte çok iyi vakit geçirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu: 

“4-5 aydır buraya geliyorum. Daha çok yeniyim. Fakat arkadaşlarımızla, hocalarımızla çok güzel vakit geçiyoruz. Bireysel eğitim alıyorum. Şu an müzik dersindeyiz. Gitar dersi alıyorum. Koroda da çok güzel şarkılar söylüyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte güzel vakit geçiriyoruz.”

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Mürşide Aslan ise, 7 engel grubumun tamamına hitap edilecek şekilde programlanmıştır. Özel eğitim ve rehabilitasyon alanında, şehrimizde Büyükşehir Belediyesi kalitesine yaraşır bir şekilde engel gruplarının hepsine hizmet verilecek şekilde kalite zamanlar geçiriyoruz. Şu an 320 öğrencisi var” diye konuştu. 

Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çocuklarla yakından ilgilenen Klinik Psikolog Furkan Kılıç da, “3/11 yaş arasında problemli davranış sergileyen bütün çocuklara Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde oyun terapisti uygulamaktayız. Kurumumuzda çocuklardan ziyade ailelerle beraber, ailelerin rehabilite olması için buradayız. Onun yanı sıra yine çocuklarımızın problemli davranış sergilediği zaman da oyun terapisiyle, kendini en iyi ifade eden dili oyun diliyle daha doğrusu burada çocuklara oyun dili ile oynamaktayız” diye konuştu.

BESİME ÖZDERİCİ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ’NDE ENGELLER ORTADAN KALKIYOR

Erciyes Üniversitesi karşısında hayata geçirilen ve 8 bin 700 metrekare proje alanı olan ve Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin bina zemin kat oturum alanı ve toplam kapalı inşaat alanı 3 bin 200 metrekareden oluşuyor. 

Merkezde, farklı yaş grupları ve yaş aralıkları düşünülerek, 3 ayrı eğitim bloğu tasarlandı. Eğitim blokları, ana kütleden, mental engellilerin ve farklı yaş gruplarının birbirine zarar vermesini engellemek amacıyla kontrollü güvenlik kapısı ile ayrıldı. Her bir eğitim bloğu içerisinde; bireysel eğitim odaları, grup eğitim odaları, günlük hayata uyum sağlamayı öğrenebildikleri yaşam evleri, atölyeleri, teneffüshaneleri, öğrenci giyinme ve temizlik odası, eğitmen odası ve bay-bayan engelli wc yer alıyor. Proje bünyesinde, 11 adet grup eğitim odası, 3 adet atölye, 3 adet yaşam evi, 8 adet bireysel eğitim odası, 3 adet eğitmen odası, çok amaçlı salon, yemekhane, yönetim ofisleri ve ıslak hacim grupları bulunuyor. 

Öte yandan çevre düzenlenmesi kapsamında, her eğitim bloğuna hizmet veren, 3 ayrı oyun alanı ve bahçesi, sera ve bahçesi alanı, açık spor sahası, kum havuzu gibi destekleyici fonksiyonlar da yer alıyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 20 39
5. Adana Demirspor 20 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Alanyaspor 21 25
10. Karagümrük 20 23
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Sivasspor 21 21
14. Antalyaspor 19 21
15. Giresunspor 20 21
16. Hatayspor 19 20
17. Kasımpaşa 20 19
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 47
2. Real Madrid 18 42
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 19 31
6. Real Betis 18 31
7. Rayo Vallecano 19 29
8. Osasuna 19 28
9. Athletic Bilbao 19 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 18 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6