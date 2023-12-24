Son Dakika

Kayseri Büyükşehir ebruda engelleri kaldırdı

YAŞAM 24.12.2023, 10:45
Kayseri Büyükşehir ebruda engelleri kaldırdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en kapsamlı ve en özel engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel bireyler için eğlenceli etkinlikler yapmaya devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en kapsamlı merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel öğrencilerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Şehit Yiğitcan Çiga Özel Eğitim Uygulama Okulu ile birlikte mutfak ve ebru etkinliği yapıldı.

53 personel ve 333 öğrenci ile birbirinden önemli hizmetler yapan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde bu kez de mutfak ve ebru etkinliği yapıldı. Şehit Yiğitcan Çiga Özel Eğitim Uygulama Okulu ile birlikte yapılan mutfak ve ebru etkinliğinde engelli bireylerin hem sosyal yaşama adapte olmaları, hem de keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın’ın da özel çocuklara eşlik ettiği etkinlikte, çocukların mutlulukları ve heyecanları gözlerinden okundu.

BESİME ÖZDERİCİ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ’NDE ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN HER ŞEY MEVCUT

8 bin 700 metrekare proje alanına sahip Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, farklı yaş grupları ve yaş aralıkları düşünülerek, 3 ayrı eğitim bloğu tasarlandı. Eğitim blokları, ana kütleden, mental engellilerin ve farklı yaş gruplarının birbirine zarar vermesini engellemek amacıyla kontrollü güvenlik kapısı ile ayrıldı.

Her bir eğitim bloğu içerisinde; bireysel eğitim odaları, grup eğitim odaları, günlük hayata uyum sağlamayı öğrenebildikleri yaşam evleri, atölyeleri, teneffüshaneleri, öğrenci giyinme ve temizlik odası, eğitmen odası ve bay-bayan engelli wc yer alıyor.

Proje bünyesinde, 11 adet grup eğitim odası, 3 adet atölye, 3 adet yaşam evi, 8 adet bireysel eğitim odası, 3 adet eğitmen odası, çok amaçlı salon, yemekhane, yönetim ofisleri ve ıslak hacim grupları bulunuyor. Öte yandan çevre düzenlenmesi kapsamında, her eğitim bloğuna hizmet veren, 3 ayrı oyun alanı ve bahçesi, sera ve bahçesi alanı, açık spor sahası, kum havuzu gibi destekleyici fonksiyonlar da yer alıyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 16 43
2. Galatasaray 16 43
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 16 29
5. Beşiktaş 16 26
6. Rizespor 16 25
7. A.Demirspor 16 24
8. Antalyaspor 16 24
9. Kasımpasa 16 22
10. Sivasspor 17 21
11. Hatayspor 16 19
12. Ankaragücü 16 19
13. Başakşehir 17 19
14. Gaziantep FK 17 19
15. Karagümrük 17 17
16. Alanyaspor 16 17
17. Konyaspor 16 15
18. Samsunspor 16 15
19. Pendikspor 16 13
20. İstanbulspor 17 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 16 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bandırmaspor 16 29
6. Gençlerbirliği 17 27
7. Bodrumspor 16 26
8. Ahlatçı Çorum FK 16 24
9. Boluspor 16 22
10. Erzurumspor 16 19
11. Ümraniye 16 19
12. Keçiörengücü 16 19
13. Manisa FK 16 18
14. Adanaspor 16 16
15. Tuzlaspor 17 16
16. Pendikspor 0 0
17. Şanlıurfaspor 16 15
18. Giresunspor 16 9
19. Altay 16 8
Takımlar O P
1. Arsenal 18 40
2. Liverpool 18 39
3. Aston Villa 18 39
4. Tottenham 18 36
5. M.City 17 34
6. West Ham United 18 30
7. Newcastle 18 29
8. M. United 18 28
9. Brighton 18 27
10. Chelsea 17 22
11. Bournemouth 17 22
12. Fulham 18 21
13. Brentford 17 19
14. Wolves 17 19
15. Crystal Palace 18 18
16. Everton 18 16
17. Nottingham Forest 18 14
18. Luton Town 17 12
19. Burnley 18 11
20. Sheffield United 18 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Atletico Madrid 18 38
4. Barcelona 18 38
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 18 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5