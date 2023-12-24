Kayseri Büyükşehir ebruda engelleri kaldırdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en kapsamlı ve en özel engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel bireyler için eğlenceli etkinlikler yapmaya devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en kapsamlı merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel öğrencilerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Şehit Yiğitcan Çiga Özel Eğitim Uygulama Okulu ile birlikte mutfak ve ebru etkinliği yapıldı.

53 personel ve 333 öğrenci ile birbirinden önemli hizmetler yapan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde bu kez de mutfak ve ebru etkinliği yapıldı. Şehit Yiğitcan Çiga Özel Eğitim Uygulama Okulu ile birlikte yapılan mutfak ve ebru etkinliğinde engelli bireylerin hem sosyal yaşama adapte olmaları, hem de keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın’ın da özel çocuklara eşlik ettiği etkinlikte, çocukların mutlulukları ve heyecanları gözlerinden okundu.

BESİME ÖZDERİCİ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ’NDE ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN HER ŞEY MEVCUT

8 bin 700 metrekare proje alanına sahip Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, farklı yaş grupları ve yaş aralıkları düşünülerek, 3 ayrı eğitim bloğu tasarlandı. Eğitim blokları, ana kütleden, mental engellilerin ve farklı yaş gruplarının birbirine zarar vermesini engellemek amacıyla kontrollü güvenlik kapısı ile ayrıldı.

Her bir eğitim bloğu içerisinde; bireysel eğitim odaları, grup eğitim odaları, günlük hayata uyum sağlamayı öğrenebildikleri yaşam evleri, atölyeleri, teneffüshaneleri, öğrenci giyinme ve temizlik odası, eğitmen odası ve bay-bayan engelli wc yer alıyor.

Proje bünyesinde, 11 adet grup eğitim odası, 3 adet atölye, 3 adet yaşam evi, 8 adet bireysel eğitim odası, 3 adet eğitmen odası, çok amaçlı salon, yemekhane, yönetim ofisleri ve ıslak hacim grupları bulunuyor. Öte yandan çevre düzenlenmesi kapsamında, her eğitim bloğuna hizmet veren, 3 ayrı oyun alanı ve bahçesi, sera ve bahçesi alanı, açık spor sahası, kum havuzu gibi destekleyici fonksiyonlar da yer alıyor.