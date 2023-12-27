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Kayseri Büyükşehir'e Ulaştırma Bakanı'ndan övgü

YAŞAM 27.12.2023, 10:15
Kayseri Büyükşehir'e Ulaştırma Bakanı'ndan övgü

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara ATO Congresium'da Kayseri Büyükşehir standında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’nu ağırladı. Bakan Uraloğlu, “Allah muvaffak etsin, Kayseri’de başarılı hizmetlerinizi takip ediyoruz. Kayseri Türkiye’mizin gururu” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ATO Congresium'daki "Mehmet Akif Ersoy Günleri" etkinliğinde Büyükşehir Belediyesi standında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu misafir etti.

ATO Congresium’da düzenlenen Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günleri’ne katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ağırladı.

“KAYSERİ’DE BAŞARILI HİZMETLERİNİZİ TAKİP EDİYORUZ”

Bakan Uraloğlu, Başkan Büyükkılıç’ın Kayseri’de başarılı hizmetler yaptığını ifade ederek, “Allah muvaffak etsin, Kayseri’de başarılı hizmetlerinizi takip ediyoruz. Kayseri Türkiye’mizin gururu, yeni bir terminal yaptık, Büyükşehir Belediyemizin güzel iş birliği var, bütün alanlarda Büyükşehir Belediyemiz ile güzel çalışıyoruz” diye konuştu.

8 milyon yolcuya hizmet vermesi hedeflenen ve yapımı hızla devam eden Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’nda son rötuşların yapıldığını belirten Uraloğlu, “Terminalimizde de son rötuşları yapıyoruz, önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla güzel bir açılış yapmış olacağız. Kayseri’mize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

“SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TEŞRİFLERİYLE AÇILACAK KONUMDA”

Başkan Büyükkılıç da yeni havalimanının Kayseri’ye yakıştığını vurgulayarak, “Sayın bakanımıza standımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Havaalanı terminal binamızın ufak tefek rötuşları sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılacak konumda olması bizleri keyiflendiriyor. Kayseri’ye yakıştı, Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ellerine sağlık, Allah razı olsun, minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ STANDINDA GENÇ DOSTU BAŞKANA SICAK VE SAMİMİ İLGİ

Stantlarda gençlerle buluşan Başkan Büyükkılıç, burada açıklamalarda bulunarak, “Biriz, beraberiz hep beraber Kayseri’yiz” dedi. Kayseri’nin genç dostu bir şehir olduğuna vurgu yapan Büyükkılıç, “Gençlerimize özellikle teşekkür ediyoruz. Burada bizi yalnız bırakmadılar. Sayın Cumhurbaşkanımızı dinlediler aynı zamanda standımızı da ziyaret ettiler. Dolayısıyla Kayseri’mizin de tatlarını paylaştılar. Biz bu gençlere ne yapsak az diyoruz. Onlara her türlü fırsatı, imkânı veren bir şehir olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden öğrenci dostu şehir ödüllerini alarak durmak yok, koşmaya devam” şeklinde konuştu.

Coşkulu gençler ise ‘Kayseri sizinle gurur duyuyor’ sözleri ile slogan attı.

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