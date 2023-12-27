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Kayseri Büyükşehir'e 48 saatte 11 misafir

YAŞAM 27.12.2023, 07:15
Kayseri Büyükşehir'e 48 saatte 11 misafir

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de yerel yönetim faaliyetleri beraberinde gönül belediyeciliği kapsamındaki faaliyetlerini de sürdürüyor. Bu anlamda yoğun programlarına rağmen sık sık Kayseri’deki vatandaşlar başta olmak üzere kamu-özel kurumları temsilcilerini de makamında konuk eden Büyükkılıç, iki gün içerisinde çok sayıda ziyaretçisi ile makamında bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, siyasetçi, resmi kurum temsilcileri beraberinde dernek, oda temsilcileri ve vatandaşları makamında konuk etti.

Başkan Büyükkılıç, yoğun çalışma programı arasında özel önem verdiği konuklarını makamında ağırlamayı sürdürüyor. Bu doğrultuda 2 gün içerisinde aralarında, siyasetçi, resmi kurum temsilcileri, dernek ve oda yöneticileri ile vatandaşların bulunduğu on konuğunu Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nda misafir ederek, sohbet etti.

Bu kapsamda, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, DSİ Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Kayseri Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Erol Möngü, Avrupa Kayserililer Birliği Genel Başkanı Muzaffer Polat, Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Gökhan Gürek, İHH Bölge Koordinatörü Ahmet Aydan Bekar, İHH Dernek Başkanı Ali Mazıcıoğlu ve beraberindeki heyet, Erzurumlular Derneği Başkanı Timur Kurt ve yönetimi, Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Arslan ve yönetimi, Kanka Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükçü ve dernek yönetimi, Kayseri Lider İş Kadınları Derneği kurucusu Nurhayat Canbolat Vural ve beraberindeki heyet ile Fatma Köse isimli vatandaş, Başkan Büyükkılıç’ın konuğu oldu.

Fatma Köse, down sendromlu kızının şehitler için yaptığı şehit ve bayrak tasarımını Başkan Büyükkılıç’a hediye etti.

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