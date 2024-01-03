Kayseri Büyükşehir'e 2023'te ödül yağmuru

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yönetiminde gerçekleştirdiği başarılı belediye faaliyetlerinin meyvesini 1 yıl içerisinde birbirinden anlamlı ödüllerle topladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önderliğinde gönül ve sosyal belediyecilik anlayışı ile gençlere, kültür sanata, tarihe, turizme, eğitime ve sağlığa özel önem gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımların meyvesini 1 yıl boyunca aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2023 yılı boyunca yaptığı hizmetleri ödüllendirildi.

4 Ocak 2023’te Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kültür yayınlarından olan ve Kayserili Araştırmacı Tarihçi Yazar Mehmet Çayırdağ tarafından kaleme alınan iki ciltlik ‘Kayseri Tarihi Araştırmaları’ eseri, Türkiye Yazarlar Birliği’nin (TYB) ‘şehir’ dalında ödüle layık görüldü. 25 Ocak 2023’te ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması’nda ‘İnançlar Toprağı Kayseri’ isimli proje ile ödüle layık görüldü.

EN İYİ STANT DEKORU ÖDÜLÜ

15 Nisan 2023’te Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan 26’ncı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMİTT), ‘Kış Turizmi alanında En İyi Stant Dekoru’ ödülüne layık görüldü.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖDÜLÜ

30 Temmuz 2023’te de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetimler Dergisi’nin 9’uncu Ödül Töreni’nde, gerçekleştirdiği başarılı belediye faaliyetlerinden dolayı, Sosyal Belediyecilik Ödülü’ne layık görüldü. Ödül törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan katıldı.

METİN SÖZEN KORUMA BÜYÜK ÖDÜLÜ

4 Ekim 2023’te Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB) düzenlediği ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda tarihe sahip çıkan 2 proje ve 8 farklı uygulaması ile Tarihi Kentler Birliği’nin en büyük ödülü olan Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Yarışmada, Büyükşehir Belediyesi’nin Ağırnas Çevreş Değirmeni ve Aziz Georgios Kilisesi projeleri ile Abdurrahman Gazi Türbesi, Seyyid Burhanettin Mezarlığı Türbe Buluntusu, Basın Müzesi, Kültepe Kaniş Karum Ziyaretçi Merkezi Müzesi, Soğanlı Örenyeri Çevre Düzenlemesi, Soğanlı Örenyeri Tahtalı Kilise, Tavukçu Mahallesi Tarihi Mahalle Fırını, Tavukçu Mahallesi Konutlar uygulaması olmak üzere 2 proje, 8 farklı uygulaması Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nü kazandırdı.

SOSYAL SORUMLULUK VE SAĞLIKLI YAŞAM ÖDÜLÜ

17 Ekim 2023’te ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla yatarak tedavi gören hastaların yakınları için hayata geçirilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde örnek gösterilen sıcak, konforlu ve sosyal donanımlı Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödüle layık görüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de tüm ülkeye örnek gösterilen Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhaneleri, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda ‘Sosyal Sorumluluk ve Sağlıklı Yaşam’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ’NİN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI ÖDÜLÜ

4 Kasım 2023’te Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kent ve Başkan Dergisi tarafından düzenlenen Kent ve Başkan 2023 Ödülleri kapsamında İç Anadolu Bölgesi’nin En Başarılı Belediye Başkanı Ödülü’ne layık görülürken 6 Şubat deprem felaketinde yaptığı çalışmalardan dolayı da Büyükkılıç’a teşekkür plaketi takdim edildi.

“EN İYİ STANT TASARIMI” ÖDÜLÜ

21 Kasım 2023te de Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından dünya markası haline getirilen Erciyes A.Ş., Uluslararası Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı TravelExpo’da kış turizmi alanında ‘En İyi Stant Tasarımı’ ödülüne layık görüldü. Ödüllü Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, birbirinden önemli ve özel ödülleri tüm Kayseri halkı adına aldıklarını belirterek, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ile medeniyetler şehri Kayseri’nin tarihine sahip çıktıklarını, eğitim ve sağlık alanlarına özel önem verdiklerini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, “Bu başarı fedakârca görev yapan tüm ekibimizin, bu başarı Kayseri’mizin, bu ödüller siz değerli hemşehrilerimizin” diye konuştu.