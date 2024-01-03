Son Dakika

Kayseri Büyükşehir'e 2023'te ödül yağmuru

YAŞAM 03.01.2024, 08:00
Kayseri Büyükşehir'e 2023'te ödül yağmuru

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yönetiminde gerçekleştirdiği başarılı belediye faaliyetlerinin meyvesini 1 yıl içerisinde birbirinden anlamlı ödüllerle topladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önderliğinde gönül ve sosyal belediyecilik anlayışı ile gençlere, kültür sanata, tarihe, turizme, eğitime ve sağlığa özel önem gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımların meyvesini 1 yıl boyunca aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2023 yılı boyunca yaptığı hizmetleri ödüllendirildi.

4 Ocak 2023’te Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kültür yayınlarından olan ve Kayserili Araştırmacı Tarihçi Yazar Mehmet Çayırdağ tarafından kaleme alınan iki ciltlik ‘Kayseri Tarihi Araştırmaları’ eseri, Türkiye Yazarlar Birliği’nin (TYB) ‘şehir’ dalında ödüle layık görüldü. 25 Ocak 2023’te ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması’nda ‘İnançlar Toprağı Kayseri’ isimli proje ile ödüle layık görüldü.

EN İYİ STANT DEKORU ÖDÜLÜ

15 Nisan 2023’te Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan 26’ncı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMİTT), ‘Kış Turizmi alanında En İyi Stant Dekoru’ ödülüne layık görüldü.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖDÜLÜ

30 Temmuz 2023’te de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetimler Dergisi’nin 9’uncu Ödül Töreni’nde, gerçekleştirdiği başarılı belediye faaliyetlerinden dolayı, Sosyal Belediyecilik Ödülü’ne layık görüldü. Ödül törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan katıldı.

METİN SÖZEN KORUMA BÜYÜK ÖDÜLÜ

4 Ekim 2023’te Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB) düzenlediği ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda tarihe sahip çıkan 2 proje ve 8 farklı uygulaması ile Tarihi Kentler Birliği’nin en büyük ödülü olan Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Yarışmada, Büyükşehir Belediyesi’nin Ağırnas Çevreş Değirmeni ve Aziz Georgios Kilisesi projeleri ile Abdurrahman Gazi Türbesi, Seyyid Burhanettin Mezarlığı Türbe Buluntusu, Basın Müzesi, Kültepe Kaniş Karum Ziyaretçi Merkezi Müzesi,  Soğanlı Örenyeri Çevre Düzenlemesi, Soğanlı Örenyeri Tahtalı Kilise, Tavukçu Mahallesi Tarihi Mahalle Fırını, Tavukçu Mahallesi Konutlar uygulaması olmak üzere 2 proje, 8 farklı uygulaması Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nü kazandırdı.

SOSYAL SORUMLULUK VE SAĞLIKLI YAŞAM ÖDÜLÜ

17 Ekim 2023’te ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla yatarak tedavi gören hastaların yakınları için hayata geçirilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde örnek gösterilen sıcak, konforlu ve sosyal donanımlı Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödüle layık görüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de tüm ülkeye örnek gösterilen Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhaneleri, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda ‘Sosyal Sorumluluk ve Sağlıklı Yaşam’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ’NİN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI ÖDÜLÜ

4 Kasım 2023’te Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kent ve Başkan Dergisi tarafından düzenlenen Kent ve Başkan 2023 Ödülleri kapsamında İç Anadolu Bölgesi’nin En Başarılı Belediye Başkanı Ödülü’ne layık görülürken 6 Şubat deprem felaketinde yaptığı çalışmalardan dolayı da Büyükkılıç’a teşekkür plaketi takdim edildi.

“EN İYİ STANT TASARIMI” ÖDÜLÜ

21 Kasım 2023te de Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından dünya markası haline getirilen Erciyes A.Ş., Uluslararası Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı TravelExpo’da kış turizmi alanında ‘En İyi Stant Tasarımı’ ödülüne layık görüldü. Ödüllü Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, birbirinden önemli ve özel ödülleri tüm Kayseri halkı adına aldıklarını belirterek, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ile medeniyetler şehri Kayseri’nin tarihine sahip çıktıklarını, eğitim ve sağlık alanlarına özel önem verdiklerini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, “Bu başarı fedakârca görev yapan tüm ekibimizin, bu başarı Kayseri’mizin, bu ödüller siz değerli hemşehrilerimizin” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. Beşiktaş 17 29
6. A.Demirspor 17 27
7. Rizespor 17 26
8. Antalyaspor 17 24
9. Kasımpasa 17 23
10. Sivasspor 17 21
11. Ankaragücü 17 20
12. Alanyaspor 17 20
13. Hatayspor 17 19
14. Başakşehir 17 19
15. Gaziantep FK 17 19
16. Konyaspor 17 18
17. Karagümrük 17 17
18. Samsunspor 17 15
19. Pendikspor 17 14
20. İstanbulspor 17 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 20 39
6. West Ham United 20 34
7. Brighton 20 31
8. M. United 20 31
9. Newcastle 20 29
10. Chelsea 20 28
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 20 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 20 16
18. Luton Town 19 15
19. Burnley 20 11
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Atletico Madrid 18 38
4. Barcelona 18 38
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 19 32
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 19 26
9. Valencia 19 26
10. Las Palmas 18 25
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 19 19
14. Mallorca 18 18
15. Deportivo Alaves 19 17
16. Sevilla 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5