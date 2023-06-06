Son Dakika

Kayseri Büyükşehir'den 'yeşil' harekat

YAŞAM 06.06.2023, 09:45
Kayseri Büyükşehir'den 'yeşil' harekat

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Daha Yeşil bir Kayseri" için yürüttüğü çalışmalar kapsamında kentteki mesire alanları, yol kenarı ve refüjlere toplam 15 bin fidan dikimi gerçekleştirken, önümüzdeki 5 yıllık süreçte de ilçelere toplam 225 bin fidan dikimi planlanıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Tarihi özellikleri ve doğal güzellikleri yanında her yeni gün artmakta olan yeşil dokusuyla da dikkatleri çeken Kayseri, Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile ağaç miktarını ve yeşil varlığını büyütüyor.

TÜRKİYE YÜZYILI DOLAYISIYLA BU YIL FAZLA AĞAÇLANDIRMA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Ağaçlandırma Çalışmaları kapsamında 2023 yılında, Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilerde, Türkiye Yüzyılı olması dolayısıyla her sene ki ağaçlandırma çalışmasından daha fazla fidanın toprakla buluşturulduğuna dikkat çekilerek ‘Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürlüğü, her yıl olduğundan daha fazla Türkiye yüzyılına yakışır ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Bu çerçevede, kış sezonunda yapılan hazırlıkların arazide uygulamasına devam ediliyor. İlçelerde belirlenen ağaçlandırma alanlarına, yeni yapılan bulvar, caddelere ve park bahçelere ve de mevcuttaki tüm yeşil alanlarda çeşitli sebeplerle azalan ağaçların yerine yeni ve büyük ağaçların dikilmesine hız verildi’ ifadelerine yer verildi.

MESİRE ALANI, YOL KENARI VE REFÜJLERE 15 BİN ADET AĞAÇ DİKİMİ

Bulvar, cadde, yol kenarı, refüj ve park bahçe ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Şimşek Bulvarı’nı Nalçik Bulvarı’na bağlayacak olan 30 metre genişliğinde, yaklaşık 2,60 kilometre uzunluğundaki yolun yapım çalışmalarında sona yaklaşması ile birlikte refüjde daha yeşil bir Kayseri için 8 metre aralıklarla 325 adet ağaç dikimine başladı. Yol aydınlatmasına engel olmaması adına direkt yanlarına dikey büyüyen, fazla taçlanmayan bitkiler tercih edilerek, ilerleyen süreçte yol aydınlatmasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması planlandı. Ağaçların mevsimsel olumsuzluklardan etkilenmemesi için hereklerle desteklenen ağaçlar ile rüzgârlı günlerde trafik akışında oluşabilecek sorunların da önüne geçilmiş oldu. Öte yandan Sarımsaklı Mesire Alanına 8 bin 500, Yeni Hal Yonca Kavşağı’na 2 bin, Hacılar yolu orta refüjüne 500, Germir Mahallesi Kertmeler Kavşağı’na 750 ve diğer alanlar olmak üzere toplam 15 bin adet ağaç dikimi gerçekleştiriliyor.

İLÇELERE 5 YIL İÇERİSİNDE 225 BİN FİDAN DİKİMİ ÖNGÖRÜLÜYOR

İlçe Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ise 2023 yılı içerisinde toplam 10 ilçeye 35 bin fidan dikilmesi için harekete geçen Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri önümüzdeki 5 yıllık süreçte de toplam 225 bin fidanı toprakla buluşturmayı planlıyor. Bu doğrultuda ilçe belediyeleri ile diyalog içerisinde ağaçlandırma alanları tek tek yerinde incelenerek, ağaçların en verimli şekilde yetişebileceği alanlar tespit edilip planlaması yapıldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 85
2. Fenerbahçe 35 77
3. Beşiktaş 35 77
4. A.Demirspor 35 66
5. Başakşehir 35 59
6. Trabzonspor 35 57
7. Konyaspor 35 50
8. Karagümrük 35 48
9. Kayserispor 35 46
10. Kasımpaşa 35 43
11. Ankaragücü 35 42
12. Antalyaspor 35 41
13. Alanyaspor 36 41
14. Sivasspor 35 40
15. İstanbulspor 35 38
16. Giresunspor 35 37
17. Ümraniye 35 30
18. Gaziantep FK 35 25
19. Hatayspor 35 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25