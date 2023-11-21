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Kayseri Büyükşehir'den 'tarihi' hizmet

YAŞAM 21.11.2023, 10:45
Kayseri Büyükşehir'den 'tarihi' hizmet

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünyanın jeolojik tarihine Kayseri’den ışık tuttuklarını belirterek, bilim insanlarının “Choerolophodon” diye belirlediği ve “Fillerin Atası” olarak nitelenen 7.5 milyon yıl öncesine ait bozulmamış fosilin, dünyadaki ilk ve tek örnek olarak dikkat çektiğini açıkladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Yürütülen bilimsel çalışmalara güçlü şekilde destek veren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dünyanın jeolojik tarihine adeta ışık tutan 7,5 milyon yıllık fosil faunasının yeniden canlandırma çalışmaları kapsamında “Kayıp Fauna” Belgeseli Lansmanı ve Resim Sergisi düzenledi. Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği kazı çalışmalarında ortaya çıkan üç toynaklı atlar, hortumgiller, boş boynuzlular ve zürafagiller ailelerinden türlerin yer aldığı fosiller ve replikaları vatandaşların ziyaretine açıldı.

Büyükşehir Belediyesi fuaye alanındaki sergi, Meclis Salonu’nda düzenlenen “Kayıp Fauna” Belgeseli Lansmanı ve Resim Sergisi Açılış Töreni ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kapadokya Paleontoloji Araştırmaları Derneği Başkanı ve Yamula Kazısı Bilim Heyeti Üyesi Hacı Bayram Veli Üniversitesi Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Kazı Heyeti Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Kayseri Arkeoloji Müzesi Müdürü Gökhan Yıldız, Belgesel Yapımcısı ve Sunucusu Biyolog Rıfat Çığ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, kazı heyeti ve basın mensupları katıldı.

“Kayıp Fauna” Belgeseli Lansmanı’nda konuşan Başkan Büyükkılıç, çalışmada emeği olanlara teşekkür ederek “Kültürel bağlamda, turizm bağlamında, sosyal içerikli çalışmalarda, sportif çalışmalarda yer alma açısından da Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin önem arz ettiğini sizler de takdir edersiniz. Şu anda 6 ayrı bölgede kazı çalışmaları ile ilgili desteklerimizi sürdürdüğümüzü buradan hatırlatmak isterim” dedi.

Büyükkılıç, konuşmasında kadim kentin farklı noktalarında süren bilimsel çalışmalara da değinerek, şunları söyledi: “Keykubadiye Sarayı ile ilgili yapılan çalışmalar konusunda olsun, Kızık Köşkle olsun, Seyyid Burhaneddin Hazretleri mezarlığında yaptığımız çalışmalarla ilgili bölgemizdeki önemli kazı çalışmaları olduğunu da hatırlatırken, yine tabi ki İncesu bölgemizde yapmış olduğumuz mozaiklerle ilgili Örenşehir’deki, Kültepe Kaniş-Karum’da yapılan çalışmaları sizler zaten takip ediyorsunuz. Onu da taçlandırmak adına inşallah genel müdür yardımcımız burada, kendilerine teşriflerinden dolayı teşekkür ederken, bu konu ile ilgili yapacağımız müze çalışması ki yer altında 3 bin 500 metrekare genişlikte ve bu alanda yapılan bir çalışma olduğunu, bunun da yine ulusal ve uluslararası bazda kendisinden söz ettirecek önemli bir çalışma olduğunu da buradan hatırlatmak isterim.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş da Kayıp Fauna Belgeseli Tanıtımı ve Resim Sergisi’nin açılışına katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Kurtarma kazısı olarak başlanan ve halen sürdürülen Yamula Barajı kazı çalışmalarında birçok fosil kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Yamula Barajı kazılarında ortaya çıkarılan bilimsel verilerin tanıtımına yönelik Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’ın desteğiyle Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu, Prof. Dr. Okşan Başoğlu ve Prof. Dr. Cesur Pehlivan başkanlığında oluşturulan bilimsel heyet tarafından hazırlanan Kayıp Fauna Belgeseli’ne ve resim sergisine katkı sağlayan herkese selamlarımı sunuyorum” diye konuştu. 

Kapadokya Paleontoloji Araştırmaları Derneği Başkanı ve Yamula Kazısı Bilim Heyeti Üyesi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, “Kayıp Fauna” belgeseli lansmanı ve resim sergisi açılışı programında yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile 2018 yılından bugüne yürütülen kazı ve konstrüksiyon çalışmaları ile dernek faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. Başoğlu, Anadolu’nun en büyük fosil yatağı olarak nitelediği Yamula bölgesinin, dünyadaki eşi benzeri olmayan, tek örneklerin yer aldığı, zengin bir lokalite olduğunu vurguladı. Son derece iyi, korunmuş muhteşem örneklerin bulunduğu bölgede çalışmaların sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Başoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde paleontoloji müzesi kurulduğunu ifade ederek, böyle bir müzenin hayalleri olduğunu ve sabırsızlıkla hayata geçmesini beklediklerini söyledi. Başoğlu son olarak çalışmaların en önemli kısmı olan fosillerin ayağa kaldırılması çalışması yapıldığını ve Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile çalışmaların gerçekleştirildiğini dile getirdi. Başoğlu, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmaların ardından kazı çalışmalarını ve buluntuları anlatan Belgesel Yapımcısı ve Sunucusu Biyolog Rıfat Çığ tarafından hazırlanan “Kayıp Fauna” Belgeseli izletildi. Lansmanın ardından Başkan Büyükkılıç ve katılımcılar fuaye alanına geçerek 7,5 milyon yıllık fosiller ve resim sergisini ilgiyle gezdi.

Sergi gezisinin ardından burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “Öncelikle Genel Müdür Yardımcımıza, hocalarımıza, ekibe bir kez daha teşekkür ediyorum. İçerde teorik olarak dinledik, burada da görsel bağlamda yapılan çalışmaları yerinde izliyoruz. Kayseri’nin jeomorfolojik ve paleontolojik değerlendirmesi yeninden tarih yazılacak diye paylaşmak istiyorum. Uluslararası boyutta da şehrimizi bilimsel bağlamda ön plana çıkartan bir yaklaşım sergilendiğini; Amerika’dan, Almanya’dan, Finlandiya’dan gelen bilim adamlarının bu çalışmaları Kayseri’mizde izlemek suretiyle Kayseri’ye değer kattığını da paylaşmak istiyorum” şeklinde konuştu.

 

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