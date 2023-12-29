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Kayseri Büyükşehir'den Sosyal Yaşam Merkezi

YAŞAM 29.12.2023, 07:45
Kayseri Büyükşehir'den Sosyal Yaşam Merkezi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan Sosyal Yaşam Merkezi ve Spor Tesisi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılacağı açılış töreni ile birlikte vatandaşlara hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan 1 milyon 260 bin metrekarelik toplam alanda 1 milyon metrekare yeşil alanıyla dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, bünyesindeki fonksiyon çeşitliliği ile farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sosyal Yaşam Merkezi ve Spor Tesisi açılışının bugün gerçekleşeceğini duyurdu.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin sanattan gastronomiye, yaşam merkezlerinden spor alanlarına kadar özel etkinliklere hizmet edebilecek nitelikte olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Sporseverler için ideal bir mekân olan Millet Bahçemizde hem açık alanda hem de kapalı alanda yaşam merkezimizi ve spor tesisimizi hayata geçiriyoruz” dedi.

SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ İÇERİSİNDE NE ARARSANIZ BULUNUYOR

Büyükkılıç, merkez içerisinde olan hizmetleri şu şekilde anlattı: “Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sağlıklı Yaşam Merkezi tesisimizde kadın ve erkek fitness salonlarımız, kadın üyelerimiz için stüdyo salonumuz, kadın ve erkek havuzlarımız, çocuk havuzlarımız, sauna, şok duş ve ayrıca diyetisyen hizmetimiz bulunmaktadır. Kış mevsiminde ya da kapalı alanda spor yapmak isteyenler ise Sağlıklı Yaşam Merkezi’miz tüm vatandaşlarımızın vazgeçilmez mekânı olacak.”

Spor okulları kapsamında ise yüzme ve yetişkin yüzme kursu ayrıca havuzlarda saatlik özel ders imkânı da bulunduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kadın ve erkek 1 seans içerisinde toplam 200 kişiye hizmet sunulabilmektedir. Tesisimizin toplam kapasitesi ise 2 bin 500 kişi olarak belirlenmiştir. Tesisimizde üyelerimizin satın alabileceği full paket, gündüz VİP ve VİP paketimiz bulunmaktadır” diye konuştu.

“MİLLET BAHÇEMİZ TAM BİR SPORUN MERKEZİ HALİNE GELDİ”

Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin sporun merkezi haline geldiğini söyleyerek, “Sağlık Yaşam Merkezi’nin yanında açtığımız spor tesisleri ile millet bahçemiz tam bir spor merkezi haline geldi. BMX Parkuru, merkezi İtalya'da bulunan Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI standartlarına uygun olacak şekilde yapılmıştır. Ayrıca bin 747 metrekare Kaykay Parkuru, Olimpik Skate Park olarak bilinen Kaykay Pisti 576 metrekare, 5 Adet Açık Tenis Kortu ve 300 metrekare soyunma birimi, 2 Adet Plaj Voleybolu, 2 Adet Halı Saha, 8 Adet Basketbol Sahası da diğer tesislerimiz ile millet bahçemiz sporun merkezi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, toplam yatırım bedeli 75 milyon TL maliyetli Sağlıklı Yaşam Merkezi ile birlikte olimpik Skatepark olan kaykay pisti ve BMX parkurunun da açılışını yapacaklarını ifade etti. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sosyal Yaşam Merkezi ve Spor Tesisi açılış töreninin, bugün saat 15.00’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin teşrifleriyle gerçekleşeceğini belirterek, tüm Kayserilileri bu özel açılışa davet etti.

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