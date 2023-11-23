Kayseri Büyükşehir'den şehre yeşil katkı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki yaklaşık 5 yıllık süreçte, Kayseri’ye yarım milyonun üzerinde ağaç ve çalı kazandırarak yeşil bir Kayseri yolunda önemli bir adım attı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da şehrin yeşil dokusunu muhafaza etmeye ve arttırmaya da devam ediyor. Bu doğrultuda çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir, Kayseri’ye ortalama 5 yıl içerisinde toplam 549 bin 735 adet ağaç ve çalı kazandırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğündeki Büyükşehir Belediyesi, Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri aracılığı ile yarım milyonu aşkın ağaç ve çalı türü yeşil unsurları kente kazandırırken, söz konusu süreçte yapılan çalışmaların mali karşılığı ise toplam 76 milyon 383 bin 500 TL olarak gerçekleştirildi.

ŞEHRE 15 MİLYON TL’Yİ AŞKIN SULAMA TESİSİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından ekimi ve dikimi yapılan ağaç ve çalı yanı sıra çiçek ve çim gibi yeşile dair unsurların sulanması için şehrin muhtelif yerlerine yaklaşık 5 yıllık süreçte toplam 15 milyon 563 bin 844 TL’lik sulama tesisatı çekti.