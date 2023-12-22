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Kayseri Büyükşehir'den kariyer konferansı

YAŞAM 22.12.2023, 09:15
Kayseri Büyükşehir'den kariyer konferansı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kayseri Kariyer Konferansları projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi üst düzey yöneticileri ve özel sektör firmaları yöneticilerine yönelik ‘lider yöneticinin benliğine yolculuk’ başlıklı sunum gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri’de üretime ve istihdama katkı sunmak amacıyla, işveren ve iş arayanı buluşturacak, üniversite öğrencileri ve mezunlara staj ve iş imkânı sağlayacak önemli bir proje olan Kayseri Kariyer Merkezi’ni hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında önemli çalışmalara imza atıyor.

Kayseri Kariyer Konferansları projesi kapsamında, Kayseri Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özgür Demirtaş tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen konferansa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları, müdürler, özel sektör firmaları yöneticileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri Kariyer Merkezi’nin konferanslar serisinin birincisini gerçekleştirdiklerini, Kariyer Merkezi olarak güzel işler çıkarttıklarını söyledi. Kayseri Kariyer Merkezi’nin Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde faaliyetini yürüttüğünü, birçok kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ile iş birliği içerisinde, şehrin güzide şirketleriyle ortaklaşa projeler gerçekleştirdiğini anlattı.

Kayseri Kariyer Merkezi’nin işveren ve iş arayanların buluşma noktası haline geldiğini vurgulayan Öztürk, “Gerçekten Türkiye’ye örnek olmuş bazı kariyer platformları var. Kayseri’de de yapmış olduğumuz bu çalışmalarla örnek olarak dikkatleri çektik. Bu anlamda çalışmalarımızı yakından takip eden ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

ÖZTÜRK’TEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Genel Sekreter Yardımcısı Öztürk, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Birlikten kuvvet doğuyor, eğitimin de önemini bildiğimiz için bundan sonra da buna benzer faaliyetlerimizi hep birlikte daha geniş kitlelerde görmek suretiyle yaşayacağız. Eğitimin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu fırsatları bizlere veren, baştan beri destek olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve diğer idarecilerimize de özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Proje kapsamında, Büyükşehir Belediyesi üst düzey yöneticileri ve özel sektör firmaların yöneticilerine yönelik ‘Yeni normlarda Lider Yöneticinin Benliğine Yolculuk’ konusu işlendi. Öztürk, sunumu gerçekleştiren Demirtaş’a günün anısına çiçek takdiminde bulundu.

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