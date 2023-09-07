Kayseri Büyükşehir'den engelli kaplana şefkat eli

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nin en özel misafiri olan Umay isimli engelli kaplana, yaklaşık 10 yıldır Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından şefkatle bakılıp, özel ilgi gösteriliyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

150 tür, bin 600 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde görevliler misafirlerine en iyi şartlarda bakmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ekiplerince, hayvanlara yaz ve kış aylarında hayvan sağlığı ile ilgili koruyucu uygulamalar ve beslenmeleri için ayrı çalışmalar yapılarak, misafirlere en iyi şartlar sunuluyor. Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde engelli dünyaya gelen, hayvanat bahçesinin en özel misafiri olan ve Umay adı verilen kaplana, yaklaşık 10 yıldır Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından şefkatle ve ilgi ile bakılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Kaan Erkekoğlu, doğuştan engelli olan Umay’a özel şartlarda bakıldığını ve özel misafire, özel diyetler uyguladıklarını ifade ederken, "Hayvanat bahçemiz bünyesinde doğan engelli bir kaplanımız var. Yaşı ilerledi ama doğuştan engelli olduğu için özel olarak ilgileniyoruz. Özel diyetler sağlıyoruz. Çünkü fazla kilo almasını istemiyoruz. Hareket kapasitesini arttırmak için günlük olarak egzersizlerini sağlıyoruz. Diğer hayvanlardan farklı olarak da barınma ortamının iyi olması gerekiyor, bu yüzden özel olarak ilgileniyoruz. Elimizden geldiği kadar anne şefkati ile ilgileniyoruz" dedi.