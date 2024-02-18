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Kayseri Büyükşehir'den 'Emekliler Kafeteryası'

YAŞAM 18.02.2024, 08:00
Kayseri Büyükşehir'den 'Emekliler Kafeteryası'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği Emekliler Kafeteryası kapılarını açtı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan KAYTUR A.Ş. işletmesinde hizmet vermeye başlayan kafeterya, emeklilerden tam not aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, emeklilere özel kafeteryayı hizmete açtı.

Emekli vatandaşların sosyalleşerek keyifli ve verimli vakit geçirmelerine imkân tanımak amacıyla kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi KAYTUR A.Ş. Fevzi Çakmak Mahallesi Çoruh Caddesi’nde bulunan Mini Terminal Yeri’ni emekliler için sıcak ve samimi bir kafeteryaya dönüştürdü.

Mini kütüphanesi, satranç takımları, TV izleme bölümü gibi imkânları bulunan Emekliler Kafeteryası, sıcak ve soğuk içecek çeşitleri ile emekli vatandaşlara sosyalleşebilecekleri nezih bir ortamda hizmet vermeye başladı.

Hafta içi ve hafta sonu saat 09.00 ile 19.00 arasında hizmet verecek Emekliler Kafeteryası, hizmete başladığı ilk günden emeklilerin ilgi odağı oldu. Büyükşehir’in Emekliler Kafeteryası, çay eşliğinde sohbet eden, satranç oynayan, kitap okuyan ve televizyon seyreden emekli vatandaşlardan beğeni topladı.

Emekliler Kafeteryası hizmetlerinden faydalanan Mehmet Ali Sarıaslan isimli emekli vatandaş, tesisi takdire şayan bir hizmet olarak nitelendirerek “Halk için yapılan şeyleri elbette tasdik edeceğiz, Allah razı olsun. Vatandaş buraya geldi sebeplendi. Bu kış gününde bu yerlerin yapılması takdire şayan” dedi.

Emekliler Kafeteryası projesi için emeği geçenlere teşekkür eden Mehmet Karapınar isimli emekli vatandaş da “Burayı yapanlardan Allah razı olsun. Hizmet edenlerden Allah razı olsun. Mükemmel bir yer olmuş bizler için emekliler için” derken, İsmail Altunsoy isimli emekli vatandaş ise “Teşekkür ederiz, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık güzel bir mekân, fiyatlar normal. 29 senelik emekliyim nerede vakit geçireceğimizi bilemiyoruz. Böyle güzel yerler, böyle güzel mekânlar olsa ki bizlerin son zamanlarımızda daha rahat edebilmemiz için. Ellerine sağlık yöneticilerimizin” sözleri ile Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetine ilişkin beğenisini dile getirdi.

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