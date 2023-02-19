Kayseri Büyükşehir'den depremzede çocuklara moral

Kayseri Bilim Merkezi eğitmenleri Gevher Nesibe Kız Yurdu’nu ziyaret ederek depremzede çocuklara yönelik moral, motivasyon etkinlikleri gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası 16 ilçe belediyesi, kentteki kamu kurum ve kuruluşları ile tek yürek depremin yaralarını sarmak üzere seferber olurken, hem deprem bölgesinde hem de Kayseri’de Büyükşehir’in tüm birimlerini de harekete geçirdi.

Bu kapsamda deprem bölgesinde 16 ilçe belediyesi ile dayanışma içerisinde bin 500’e yakın personelle aralıksız şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ve Kayseri Bilim Merkezi marifetiyle kente gelen depremzede vatandaşlara yönelik psikolojik destek başlattı.

Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Gevher Nesibe Kız Yurdu’nu ziyaret eden Kayseri Bilim Merkezi eğitmenleri depremin çocuklar üzerinde oluşturduğu etkiyi azaltmak ve bir nebze olsun çocukların yüzünü güldürmek için bilim eşliğinde eğlendirirken öğreten çeşitli moral, motivasyon etkinlikleri düzenledi.

TÜM BİRİMLER DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER OLDU

Kayseri Bilim Merkezi etkinliklerinin yanı sıra KAYMEK A.Ş. de depremzede çocuklara yönelik manevi destek verip, aynı zamanda depremzedelerin kişisel bakımlarını yapıyor.

Ayrıca, KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanları aracılığı ile uzman psikologlar ve uzman aile danışmaları ile aile danışmanlarından oluşan 13 kişilik ekip de depremzedeleri, kaldıkları yurtlarda ziyaret ederek, birebir görüşüp, depremin toplum ve özellikle de çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojik travmanın etkilerini azaltmak amacıyla onlara yönelik psikolojik destek veriyor.