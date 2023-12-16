Kayseri Büyük Filistin Yürüyüşü'ne hazırlanıyor
Anadolu Gençlik Derneği Kayseri şubesi öncülüğünde düzenlenecek olan “Büyük Filistin Yürüyüşü” yarın saat 13.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, iki haftalık bir süreç içerisinde planlamalarını yaptıklarını söylerken, "Gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik ve artık yarını bekliyoruz. Filistin’de yaşananları gündemden düşürmeyeceğiz, normalleştirmeyeceğiz. Zalimin zulmü böyle devam edemez. Herkes bilmeli ki Filistin özgürdür. Akan kan durmadan, Filistin’in özgürlüğü kabul edilmeden bizler de durmayacağız. Kayseri bu konuda da öncülerden biri olacak. Yarın ‘Büyük Filistin Yürüyüşü’ için Kayseri’de yaşayan herkesi saat 13.00’te meydana bekliyoruz. Dünyada ses getirecek bir birliktelik için herkesi davet ediyoruz" dedi.
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|15
|25
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|15
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|8. Ahlatçı Çorum FK
|15
|23
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|15
|19
|10. Boluspor
|15
|19
|11. Manisa FK
|15
|18
|12. Erzurumspor
|15
|18
|13. Ümraniye
|15
|18
|14. Adanaspor
|15
|16
|15. Şanlıurfaspor
|15
|14
|16. Pendikspor
|0
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|17. Tuzlaspor
|15
|13
|18. Giresunspor
|15
|9
|19. Altay
|15
|5
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|O
|P
|1. Liverpool
|16
|37
|2. Arsenal
|16
|36
|3. Aston Villa
|16
|35
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|16
|33
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|17
|33
|6. M. United
|16
|27
|7. Newcastle
|16
|26
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|16
|26
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|16
|24
|10. Fulham
|16
|21
|11. Brentford
|16
|19
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|16
|19
|13. Wolves
|16
|19
|14. Bournemouth
|16
|19
|15. Crystal Palace
|16
|16
|16. Nottingham Forest
|17
|14
|17. Everton
|16
|13
|18. Luton Town
|16
|9
|19. Burnley
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|39
|3. Atletico Madrid
|15
|34
|4. Barcelona
|16
|34
|5. Athletic Bilbao
|16
|29
|6. Real Sociedad
|16
|29
|7. Real Betis
|16
|26
|8. Las Palmas
|16
|24
|9. Getafe
|16
|22
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|17
|20
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|17
|19
|13. Deportivo Alaves
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|16
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|16
|8
|20. Almeria
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