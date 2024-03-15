Kayseri Bünyan’da büyük Cumhur İttifakı buluşması

Türk müziğinin güçlü sesi Ahmet Şafak, Bünyan’da düzenlenen Cumhur İttifakı Proje Tanıtım Programında sevenleriyle buluştu. Katılımın oldukça yoğun olduğu etkinlikte Ahmet Şafak, en güzel şarkılarıyla Kayserililere coşku dolu, unutulmaz bir gece yaşattı.

KAYSERİ (İGFA) - Türk müziğinin güçlü sesi Ahmet Şafak, Bünyan’da düzenlenen Cumhur İttifakı Proje Tanıtım Programında sevenleriyle buluştu. Katılımın oldukça yoğun olduğu etkinlikte Ahmet Şafak, en güzel şarkılarıyla Kayserililere coşku dolu, unutulmaz bir gece yaşattı.

AHMET ŞAFAK’LA MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY’DAN GESİ BAĞLARI DÜETİ

Konser sırasında Ahmet Şafak’la Milletvekili Baki Ersoy birlikte Gesi Bağları türküsünü okudu. Alkışlar eşliğinde bir süre sahnede kalan Milletvekili Ersoy, “Ahmet Şafak, ülkemizin değerleriyle yoğrulan bir dünya sanatçısıdır. Kayseri onu çok seviyor, o da Kayseri’yi çok seviyor” dedi.

Cumhur İttifakı Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin’in ev sahipliğinde “Sevdamız Bünyan” sloganıyla düzenlenen programa; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ve binlerce vatandaş katıldı.