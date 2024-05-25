Kayseri Bünyan'da sağanağa karşı önlem

Kayseri Bünyan Belediye ekipleri ilçede başlayan sağanak yağış nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için mazgal temizliği yaparak tıkanan giderleri açtı. Yağmurun arkasında bıraktığı çamur ve birikintiler temizlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Konu ile ilgili açıklama yapan Kayseri Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, "Erken müdahale ile tıkanmalar nedeniyle oluşabilecek su taşınması engellendi. Yolların temizlenmesi ile yaşanabilecek görünmez kazaların önüne geçildi.

Yollarda oluşabilecek su birikintileri engellendi ve bu nedenlerle hemşehrilerimizin yaşayabileceği sorun ve mağduriyetlerin önüne geçildi" dedi.